Зіркова українська стрибунка отримала безглузду травму та зриває плани на сезон

Відома українська стрибунка у висоту Юлія Левченко тимчасово вибула з ладу через побутову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

Прикра травма та втрачені шанси

Титулована легкоатлетка не стала уточнювати конкретні терміни свого повернення до змагань, проте підкреслила, що наразі їй необхідна пауза для повного відновлення після безглуздого ушкодження.

Через цей інцидент Левченко не зможе виступити на турнірі "золотого" етапу Континентального туру в Загребі, який запланований на 24 червня. У секторі хорватських змагань Україну тепер представлятимуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

"Я отримала травму – побутову, не на тренуванні. Хотіла сказати, що це дивно – травмуватися не на тренуванні, але потім згадала, що більшість моїх травм були не на тренуванні", - розповіла Юлія.

Водночас спортсменка закликала вболівальників не хвилюватися та з оптимізмом оцінила ситуацію.

"Додала перчинки у свій сезон. Зараз потрібно відновитися, зміцнити свої ноги. Пройти цей шлях і дати собі час. Прийняття відбулося, гарний настрій зберігаємо. Жити буду", - додала Левченко.

Календар головних стартів літа

Наступний місяць має стати надзвичайно насиченим для українських висотниць. Зокрема, на 10-12 липня у Львові заплановано чемпіонат України, де Левченко має захищати свій титул чинної володарки золотого нагороди. Крім того, на 18 липня призначено престижний етап Діамантової ліги у Лондоні.

"Щодо подальших планів важко щось сказати. Далі буде видно. В принципі, літній сезон вже був непоганий: класний, насичений. Просто тепер він ще суперцікавий", - підсумувала спортсменка.

Головними ж викликами цього літа та початку осені для легкоатлетів стануть чемпіонат Європи (10-16 серпня) та дебютний в історії абсолютний чемпіонат світу, який відбудеться 11–13 вересня.

Левченко в поточному сезоні

Зазначимо, що поточний літній сезон Юлія розпочала дуже потужно, відзначившись у трьох стартах.

Спершу вона тріумфувала на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, а згодом посіла четверту сходинку на аналогічних змаганнях у Рабаті. Свій останній на цей момент старт українка провели два тижні тому у фінському Турку, де виграла турнір Paavo Nurmi Games із солідним результатом 1.97 метра.