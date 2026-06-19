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Звездная украинская прыгунья получила нелепую травму и срывает планы на сезон.

14:17 19.06.2026 Пт
2 мин
Юлия Левченко травмировалась вне тренировочного процесса
aimg Андрей Костенко
Звездная украинская прыгунья получила нелепую травму и срывает планы на сезон. Юлия Левченко (фото: instagram.com/levchenkou)
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Известная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко временно выбыла из строя из-за бытовой травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Досажная травма и упущенные шансы

Титулованная легкоатлетка не стала уточнять конкретные сроки своего возвращения к соревнованиям, однако подчеркнула, что сейчас ей необходима пауза для полного восстановления после нелепой травмы.

Из-за этого инцидента Левченко не сможет выступить на турнире "золотого" этапа Континентального тура в Загребе, который запланирован на 24 июня. В секторе хорватских соревнований Украину теперь будут представлять Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

"Я получила травму — бытовую, не на тренировке. Хотела сказать, что это странно — травмироваться не на тренировке, но потом вспомнила, что большинство моих травм были не на тренировке", — рассказала Юлия.

В то же время спортсменка призвала болельщиков не волноваться и с оптимизмом оценила ситуацию.

"Добавила изюминку в свой сезон. Сейчас нужно восстановиться, укрепить ноги. Пройти этот путь и дать себе время. Я смирилась с ситуацией, сохраняем хорошее настроение. Буду жить", — добавила Левченко.

Календарь главных стартов лета

Следующий месяц должен стать чрезвычайно насыщенным для украинских прыгуний в высоту. В частности, на 10–12 июля во Львове запланирован чемпионат Украины, где Левченко должна защищать свой титул действующей обладательницы золотой медали. Кроме того, на 18 июля назначен престижный этап Бриллиантовой лиги в Лондоне.

"О дальнейших планах трудно что-то сказать. Посмотрим, как будет дальше. В принципе, летний сезон уже был неплохим: классным, насыщенным. Просто теперь он еще и суперинтересный", — подытожила спортсменка.

Главными же испытаниями этого лета и начала осени для легкоатлетов станут чемпионат Европы (10–16 августа) и дебютный в истории абсолютный чемпионат мира, который состоится 11–13 сентября.

Левченко в текущем сезоне

Отметим, что текущий летний сезон Юлия начала очень мощно, отличившись в трёх стартах.

Сначала она одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямене, а затем заняла четвертое место на аналогичных соревнованиях в Рабате. Свой последний на данный момент старт украинка провела две недели назад в финском Турку, где выиграла турнир Paavo Nurmi Games с солидным результатом 1,97 метра.

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