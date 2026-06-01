ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Перший тріумф після народження доньки: стрибунка Геращенко з рекордом перемогла в Європі (відео)

09:51 01.06.2026 Пн
2 хв
Киянка стала найкращою на етапі Континентального туру в польському Білостоку
aimg Андрій Костенко
Перший тріумф після народження доньки: стрибунка Геращенко з рекордом перемогла в Європі (відео) Ірина Геращенко (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року стала мамою, виграла перші міжнародні змагання після повернення у великий спорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Читайте також: Українська чемпіонка Ярослава Магучіх розпочала літній сезон із "золота" в Марокко

"Золото" з рекордом

Для Ірини це був другий старт літнього сезону-2026 після успіху на Діамантовій лізі в китайському Сямені, де вона взяла "срібло" (1,97 м) на подвійному подіумі з Юлією Левченко.

У Польщі боротьба видалася напруженою:

  • Чотири перші висоти українка взяла без помилок. Після планки 1,87 метра у секторі залишилося чотири атлетки, причому без осічок йшли лише Геращенко та фінка Елла Джунніла.
  • На висоті 1,90 метра Ірина змусила вболівальників понервувати, підкоривши її лише з третьої спроби. Цей рубіж подолали тільки українка та фінка.
  • Долю першого місця вирішила висота 1,93 метра – її з останньої спроби взяла лише Геращенко.
  • Уже в статусі переможниці Ірина з першого ж стрибка підкорила 1,96 метра, що стало новим рекордом турніру в Білостоку. Після цього українка штурмувала новий особистий рекорд – 2,01 метра (чинний становить 2,00 м), проте ця висота поки не підкорилася.

Результати змагань:

  1. Ірина Геращенко (Україна) – 1,96 м
  2. Елла Джунніла (Фінляндія) – 1,90 м
  3. Крістіна Овчіннікова (Казахстан) – 1,87 м
  4. Солен Жікель (Франція) – 1,87 м

Цей тріумф став першим міжнародним успіхом Геращенко з вересня 2024 року, коли вона виграла Гран-прі Ломбардії. Нагадаємо, у червні минулого року спортсменка вперше стала мамою і повернулася в сектор лише на початку 2026-го, встигнувши відтоді виграти командний чемпіонат України, взяти "бронзу" Золотого туру в Белграді та "срібло" в Китаї.

Український переможний дубль

Перше місце Ірини Геращенко у Польщі підтримали і в чоловічому секторі. Український легкоатлет Дмитро Нікітін також виграв етап Континентального туру в Білостоку, продемонструвавши найкращий результат дня – 2,23 метра.

Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко та Геращенко в зірковому протистоянні на ЧУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Легка атлетика Ірина Геращенко
Новини
Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна
Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни