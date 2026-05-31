ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Українська чемпіонка Ярослава Магучіх розпочала літній сезон із "золота" в Марокко

23:43 31.05.2026 Нд
1 хв
Яку планку вдалося підкорити цього разу?
aimg Катерина Коваль
Українська чемпіонка Ярослава Магучіх розпочала літній сезон із "золота" в Марокко Фото: українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх (Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Рабаті з результатом 1,97 метра. Це її перший старт після тріумфального зимового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення НОК України.

Читайте також: Ярмоленко побив один рекорд Шевченка та наблизився до іншого

Як виступила Магучіх

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка впевнено виграла змагання зі стрибків у висоту, подолавши планку 1,97 м.

Для Ярослави це був перший старт після зимового сезону, який вона завершила золотом чемпіонату світу в приміщенні.

Левченко - четверта

Ще одна українка Юлія Левченко також взяла участь у змаганнях і посіла четверте місце з результатом 1,91 м.

У березні Магучіх тріумфально повернула собі звання чемпіонки світу у приміщенні і стала найтитулованішою атлеткою України в історії світових першостей у залі. На п'єдестал тоді піднялася разом зі співвітчизницею Левченко, яка здобула срібло.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НОК Украины Ярослава Магучіх
Новини
Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
Аналітика
"Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу