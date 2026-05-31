Українська чемпіонка Ярослава Магучіх розпочала літній сезон із "золота" в Марокко

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Рабаті з результатом 1,97 метра. Це її перший старт після тріумфального зимового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення НОК України.

Як виступила Магучіх

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка впевнено виграла змагання зі стрибків у висоту, подолавши планку 1,97 м.

Для Ярослави це був перший старт після зимового сезону, який вона завершила золотом чемпіонату світу в приміщенні.

Левченко - четверта

Ще одна українка Юлія Левченко також взяла участь у змаганнях і посіла четверте місце з результатом 1,91 м.