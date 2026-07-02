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Украинка Оляновская установила новый мировой рекорд: его не могли побить 36 лет

12:26 02.07.2026 Чт
2 мин
Отечественная легкоатлетка улучшила предыдущее достижение на 6 секунд
aimg Андрей Костенко
Украинка Оляновская установила новый мировой рекорд: его не могли побить 36 лет Людмила Оляновская (фото: ФЛАУ)
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Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская обновила мировой рекорд в соревнованиях по спортивной ходьбе. Историческое выступление нашей спортсменки состоялось на легкоатлетическом турнире "серебряной" серии Континентального тура в австрийском Айзенштадте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию легкой атлетики.

Как упал 36-летний рекорд

33-летняя киевлянка приняла участие в забеге на дистанции в одну милю (около 1,6 км). Оляновская финишировала первой с результатом 6:10.09 минуты, что стало абсолютным рекордом по этой дисциплине.

Украинская скороходка сумела превзойти предыдущее мировое достижение сразу на 6 секунд. До этого лучший результат на планете принадлежал литовской атлетке Сади Эйдиките (6:16.72 минуты), установившей его еще в 1990 году в Каунасе, представляя СССР.

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Второе мировое достижение за год

Для Людмилы Оляновской это уже не первое историческое достижение в 2026 году.

В феврале на чемпионате Украины она также установила мировой рекорд на дистанции 5000 метров в помещении, преодолев ее в 19:53 минуты. Таким образом, украинка является действующей обладательницей сразу двух мировых рекордов.

Кто такая Людмила Оляновская

Родилась 20 февраля 1993 года в Хмельницкой области. Ведущая украинская легкоатлетка, специализирующаяся на спортивной ходьбе. На национальном уровне выступает за Киевскую область.

Оляновская является одной из самых титулованных скороходок в истории Украины, имея в своем активе награды высочайшего международного уровня на дистанции 20 км.

  • Чемпионаты мира: Бронзовый призер мирового первенства 2015 года.
  • Чемпионаты Европы: Обладательница серебряной (2014) и бронзовой (2024) медалей.
  • Командные достижения: Победительница командного чемпионата Европы по ходьбе в личном зачете (2025), а также многократный призер этих соревнований в составе сборной Украины.

С 30 ноября 2015 года Оляновская отбывала четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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