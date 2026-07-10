Магучіх не зупинилася після "золота" чемпіонату України і вразила новим досягненням

Рекордсменка світу в стрибках у висоту Ярослава Магучіх тріумфально повернулася на літній чемпіонат України з легкої атлетики. Наша титулована спортсменка не брала участі в національній першості на відкритому повітрі протягом останніх п'яти років, тому її поява в секторі у Львові стала головною подією турніру.

Про те, як пройшли змагання та який результат показала вітчизняна мегазірка – розповідає РБК-Україна .

Перемога та гросмейстерський бонус

Магучіх підходила до змагань у статусі абсолютної фаворитки, тому свідомо пропускала початкові позначки. Поки інші учасниці розпочинали боротьбу з 1,60 м, Ярослава вийшла в сектор лише тоді, коли планку підняли на 1,87 м. Цю висоту, як і наступну в 1,93 м, вона підкорила з першого разу без жодних проблем.

Забезпечивши собі золоту медаль, спортсменка вирішила штурмувати планку на позначці 2,00 м. Перші дві спроби виявилися невдалими — планка зрадницьки падала. Проте з третього разу титулована атлетка здійснила бездоганний стрибок і взяла двометрову висоту. Це її найкращий результат у літній частині сезону-2026.

Срібне повернення Геращенко

Головну конкуренцію чемпіонці склала Ірина Геращенко. Для неї цей чемпіонат України став першим за останні два роки. Спортсменка повністю пропустила минулий сезон через вагітність та народження дитини.

Попри тривалу паузу, Геращенко продемонструвала чудову форму. Вона впевнено взяла висоту 1,87 м і завоювала срібну нагороду. Бронза дісталася Лілії Клінцовій з Харківської області, яка зупинилася на позначці 1,79 м.

Головний іспит літа попереду

Національна першість у Львові має надважливе значення для формування складу збірної. Ці змагання стали важливим етапом підготовки до чемпіонату Європи з легкої атлетики, який прийматиме Велика Британія з 10 по 16 серпня.