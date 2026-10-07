Финал UDC-2026 определил чемпиона: как завершился сезон украинского дрифта

В борьбе за призовые места в PRO2 третьим стал Артур Подлужный, а в Кубке PRO он занял второе место.

Финальный этап чемпионата Украины по дрифтингу UDC 2026 прошел на автодроме "Чайка". По итогам сезона Иван Колобов защитил титул в классе PRO2, а Олег Бойко стал обладателем Кубка Украины в классе PRO.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Колобов удержал преимущество в PRO2

Перед финальным этапом главная борьба в PRO2 шла между Иваном Колобовым и Артуром Подлужным. Перед заключительными заездами их разделяли 52 балла.

По итогам сезона Колобов набрал 867 баллов и стал чемпионом Украины. Второе место занял Иван Бейби – 814 балла. Подлужный завершил чемпионат третьим с 799 баллами.

Артем Хорольский набрал 798 баллов и остановился в шаге от подиума. Таким образом, между третьим и четвертым местами в общем зачете оказался всего один балл.

Финальные заезды проходили в непростых условиях: расписание меняли из-за воздушных тревог, а технические проблемы возникали у нескольких участников. В финальной гонке Иван Бейби одержал победу, что позволило ему подняться на второе место в общем зачете.

Бойко выиграл Кубок Украины

В классе PRO победу в Кубке Украины одержал Олег Бойко. Он набрал 225 баллов, опередив Артура Подлужного на 39 очков.

Подлужный стал вторым со 186 баллами, а Роман Зелинский занял третье место – 181 балл. Четвертым завершил сезон Дмитрий Пархоменко (159).

В финале Кубка PRO Бойко встретился с Подлужным. Победитель определил решающий заезд: автомобиль Подлужного не смог должным образом разогнаться, из-за чего пилот не выполнил постановку. Бойко воспользовался ситуацией и одержал победу.

Соревнования в классе PRO проходили с участием девяти пилотов по системе double elimination.

Таким образом, сезон UDC 2026 завершился победами Колобова в чемпионате PRO2 и Бойко в Кубке Украины PRO.