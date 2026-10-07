Фінал UDC-2026 визначив чемпіона: як завершився сезон українського дрифту

У боротьбі за призові місця в PRO2 третім став Артур Подлужний, а в Кубку PRO він посів друге місце.

Фінальний етап чемпіонату України з дрифтингу UDC 2026 відбувся на автодромі "Чайка". За підсумками сезону Іван Колобов захистив титул у класі PRO2, а Олег Бойко став володарем Кубка України в класі PRO.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Колобов утримав перевагу в PRO2

Перед фінальним етапом головна боротьба в PRO2 точилася між Іваном Колобовим та Артуром Подлужним. Перед заключними заїздами їх розділяли 52 бали.

За підсумками сезону Колобов набрав 867 балів і став чемпіоном України. Друге місце посів Іван Бейбі – 814 балів. Подлужний завершив чемпіонат третім із 799 балами.

Артем Хорольський набрав 798 балів і зупинився за крок від подіуму. Таким чином, між третім та четвертим місцями в загальному заліку виявився лише один бал.

Фінальні заїзди проходили в непростих умовах: розклад змінювали через повітряні тривоги, а технічні проблеми виникали у кількох учасників. У фінальній гонці Іван Бейбі здобув перемогу, що дозволило йому піднятися на друге місце в загальному заліку.

Бойко виграв Кубок України

У класі PRO перемогу в Кубку України здобув Олег Бойко. Він набрав 225 балів, випередивши Артура Подлужного на 39 очок.

Подлужний став другим із 186 балами, а Роман Зелінський посів третє місце – 181 бал. Четвертим завершив сезон Дмитро Пархоменко (159).

У фіналі Кубка PRO Бойко зустрівся з Подлужним. Переможця визначив вирішальний заїзд: автомобіль Подлужного не зміг належним чином розігнатися, через що пілот не виконав постановку. Бойко скористався ситуацією та здобув перемогу.

Змагання у класі PRO проходили за участю дев'яти пілотів за системою double elimination.

Таким чином, сезон UDC 2026 завершився перемогами Колобова в чемпіонаті PRO2 та Бойка в Кубку України PRO.