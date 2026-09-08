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Другое 08 сентября 2026 · 10:03

Очередной скандал: экс-владельца Формулы-1 задержали в Португалии с оружием

95-летний миллиардер вез из Швейцарии охотничье ружье для соревнований
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Очередной скандал: экс-владельца Формулы-1 задержали в Португалии с оружием
Берни Экклстоун (Фото: Getty Images)
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун попал в инцидент со стражами порядка в аэропорту города Кашкайш в Португалии. 95-летнего функционера остановили из-за попытки ввоза незадекларированного дробовика.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание ESPN.

Объяснение Экклстоуна и детали задержания

Британец прилетел в Португалию частным рейсом из Швейцарии. По его словам, он планировал принять участие в местных соревнованиях по стендовой стрельбе, о которых недавно узнала его жена Фабиана.

Однако при себе у Экклстоуна не оказалось необходимого паспорта на оружие (так называемой "голубой книги").

"Меня спросили, есть ли что декларировать, и я ответил, что ничего, кроме личных вещей. Но потом полиция попросила меня подойти и предоставить информацию о дробовике. Я никогда в жизни не слышал об этой "голубой книге". В итоге мне пришлось отдать оружие таможенникам в Лиссабоне для оформления времен" Экклстоун.

Функционер также опроверг информацию о своем аресте, заявив, что полицейские только проводили опрос и пытались помочь уладить формальности.

Не первый подобный случай

Это уже не первый аналогичный инцидент с участием бывшего главы "королевской гонки". Четыре года назад Экклстоуна остановили в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) из-за обнаруженного в его багаже незарегистрированного пистолета.

Тогда ему пришлось заплатить штраф в размере 6000 бразильских реалов (около 1170 долларов), а оружие изъяли.

Кто такой Экклстоун

Берни Экклстоун на протяжении десятилетий оставался одной из самых влиятельных фигур в Формуле-1. С конца 1970-х он возглавлял коммерческую сторону чемпионата. А с 1987-го года и до 2017-го года он фактически возглавлял "королевскую гонку". В конце концов он покинул пост после перехода контроля над серией в Liberty Media.

За это время он попал в череду коррупционных и политических скандалов. В частности, он неоднозначно высказывался об Адольфе Гитлере. Также в 2022-м году он положительно высказался о Владимире Путине.

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Теги: Формула-1
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