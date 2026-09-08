Черговий скандал: екс-власника Формули-1 затримали в Португалії зі зброєю

Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун потрапив у інцидент з правоохоронцями в аеропорту міста Кашкайш в Португалії. 95-річного функціонера зупинили через спробу ввезення незадекларованого дробовика.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання ESPN .

Пояснення Екклстоуна та деталі затримання

Британець прилетів до Португалії приватним рейсом зі Швейцарії. За його словами, він планував узяти участь у місцевих змаганнях зі стендової стрільби, про які нещодавно дізналася його дружина Фабіана.

Проте при собі у Екклстоуна не виявилося необхідного паспорта на зброю (так званої "блакитної книги").

"Мене запитали, чи маю що декларувати, і я відповів, що нічого, крім особистих речей. Але потім поліція попросила мене підійти та надати інформацію про дробовик. Я ніколи в житті не чув про цю "блакитну книгу". У підсумку мені довелося віддати зброю митникам у Лісабоні для оформлення тимчасового ввезення та сплати мита", - розповів Екклстоун.

Функціонер також заперечив інформацію про свій арешт, заявивши, що поліцейські лише проводили опитування й намагалися допомогти владнати формальності.

Не перший подібний випадок

Це вже не перший аналогічний інцидент за участю колишнього очільника "королівських перегонів". Чотири роки тому Екклстоуна зупинили в аеропорту Сан-Паулу (Бразилія) через виявлений у його багажі незареєстрований пістолет.

Тоді йому довелося сплатити штраф у розмірі 6 000 бразильських реалів (близько 1 170 доларів), а зброю вилучили.

Хто такий Екклстоун

Берні Екклстоун протягом десятиліть залишався однією з найвпливовіших фігур у Формулі-1. З кінця 1970-х років він очолював комерційну сторону чемпіоната. А з 1987-го року і до 2017-го року він фактично очолював "королівські перегони". Зрештою він залишив посаду після переходу контролю над серією до Liberty Media.

За цей час він потрапив у низку корупційних та політичних скандалів. Зокрема, він неоднозначно висловлювався про Адольфа Гітлера. Також в 2022-му році він позитивно висловився про Володомира Путіна.