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Другое 15 октября 2026 · 18:30

7 секунд, изменивших медицину: как пит-стоп в Формуле-1 научил врачей спасать жизни

Уникальное сотрудничество автогонок и хирургов помогло минимизировать ошибки во время сложных операций
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
7 секунд, изменивших медицину: как пит-стоп в Формуле-1 научил врачей спасать жизни
Опыт Формулы-1 помог медицине (фото: Getty Images)
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Обычный семисекундный пит-стоп команды "Макларен" на Гран-при Испании в 2001 году дал толчок настоящей революции в сфере здравоохранения. Просмотр гонки побудил детских врачей пересмотреть подходы к организации операций, транспортировке младенцев и работе скорой помощи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.

От боксов "Феррари" до детской реанимации

После просмотра эпизода с молниеносной заменой колес и заправкой болида медики детской больницы Грейт-Ормонд-Стрит (GOSH) обратились к инженерам "Феррари". Изучив четкое распределение ролей в гоночной команде, хирурги внедрили обязательные чек-листы, стандартизировали передачу пациентов из операционной в отделение интенсивной терапии и провели серию тренировок.

Результаты оказались впечатляющими: исследование показало, что заимствованный у Формулы-1 подход существенно сократил количество технических ошибок, случаев потери важной информации о состоянии пациента и время его передачи реаниматологам. Хирурги отметили, что, как и для болида на трассе, для "самого ценного груза" на каталке важен каждый шаг без малейшего права на ошибку.

7 секунд, изменивших медицину: как пит-стоп в Формуле-1 научил врачей спасать жизни

Как больницы использовали опыт Формулы-1 при передаче пациентов в отделение интенсивной терапии (схема: Great Ormond Street Hospital/University of Oxford)

Инженерные технологии на страже детских жизней

Со временем опыт автоспорта адаптировали и другие медицинские учреждения. Команда "Уильямс" совместно с Университетским госпиталем Уэльса упорядочила процесс реанимации новорожденных. Благодаря видеоанализу действий врачей удалось устранить хаос в операционных, правильно разместить оборудование и закрепить зоны ответственности за каждым специалистом.

Сотрудничество не ограничилось организационными аспектами. Инженеры Формулы-1 разработали специальную капсулу из углеродного волокна Babypod для безопасной транспортировки младенцев в машинах скорой помощи. Она способна выдерживать перегрузки до 20G при столкновении. Кроме того, технологии автогонок применили и в санитарной авиации, сократив время подготовки медицинских вертолетов к вылету с пяти до трех с половиной минут.

Ранее мы сообщили, что Формула-1 вернется в Африку после перерыва в 37 лет.

Теги: Формула-1 Медицинская помощь
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