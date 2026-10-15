7 секунд, що змінили медицину: як піт-стоп у Формулі-1 навчив лікарів рятувати життя

Звичайний семисекундний піт-стоп команди "Макларен" на Гран-прі Іспанії 2001 року дав поштовх справжній революції у сфері охорони здоров'я. Перегляд перегонів спонукав дитячих лікарів переглянути підходи до організації операцій, транспортування немовлят та роботи швидкої допомоги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport .

Від боксів "Феррарі" до дитячої реанімації

Після перегляду моменту із блискавичною заміною коліс та заправкою боліда, медики дитячої лікарні Грейт-Ормонд-Стріт (GOSH) звернулися до інженерів "Феррарі". Вивчивши чіткий розподіл ролей у гоночній команді, хірурги запровадили обов'язкові чек-листи, стандартизували передачу пацієнтів із операційної до інтенсивної терапії та провели серію тренувань.

Результати виявилися вражаючими: дослідження довело, що запозичений у Формули-1 підхід суттєво зменшив кількість технічних помилок, втрату важливої інформації про стан пацієнта та час на його передачу реаніматологам. Хірурги зазначили, що як і для боліда на трасі, для "найціннішого вантажу" на каталці важливий кожен крок без жодного права на помилку.

Як лікарні використали досвід Формули-1 під час передачі пацієнтів до відділення інтенсивної терапії (схема: Great Ormond Street Hospital/University of Oxford)

Інженерні технології на варті дитячих життів

Згодом досвід автоспорту адаптували й інші медичні заклади. Команда "Вільямс" спільно з Університетським госпіталем Уельсу впорядкувала процес реанімації новонароджених. Завдяки відеоаналізу дій лікарів вдалося прибрати хаос у операційних, чітко розставити обладнання та закріпити зони відповідальності за кожним фахівцем.

Співпраця не обмежилася лише організаційними моментами. Інженери Формули-1 розробили спеціальну капсулу з вуглецевого волокна Babypod для безпечного транспортування немовлят у машинах швидкої допомоги, яка здатна витримати перевантаження під час зіткнення до 20G. Крім того, технології автоперегонів застосували і в санітарній авіації, скоротивши час вильоту медичних гелікоптерів з п'яти до трьох з половиною хвилин.