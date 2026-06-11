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Звездный украинец из команды Усика проведет бой на культовой арене в Нью-Йорке: детали мегафайта

17:47 11.06.2026 Чт
2 мин
40-летний Сергей Деревянченко выйдет на ринг на вечере Zuffa Boxing
aimg Андрей Костенко
Звездный украинец из команды Усика проведет бой на культовой арене в Нью-Йорке: детали мегафайта Сергей Деревянченко (фото: instagram.com/sergiy.derevyanchenko)
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Известный украинский боксер Сергей Деревянченко официально возвращается в ринг. 40-летний ветеран проведет свой следующий поединок в лимите среднего веса (до 72,6 кг) против перспективного американца Джалила Гекетта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетное издание The Ring.

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Возвращение на легендарную арену

Поединок состоится в рамках шоу Zuffa Boxing 09, которое пройдет 26 июля в Нью-Йорке. Боксеры сойдутся в 10-раундовом противостоянии в театре Infosys, расположенном в комплексе культовой арены "Мэдисон Сквер Гарден". Этот бой откроет основной кард большого вечера бокса и будет транслироваться на платформе Paramount+.

Для Деревянченко (16-6, 11 КО) это возвращение в средний дивизион, где он не выступал с июля 2022 года, проведя последние четыре поединка во втором среднем весе (до 76,2 кг). Свой предыдущий бой украинец провел 1 июля 2025 года, когда в шестом раунде нокаутировал американца Джереми Рамоса. До этого Сергей имел длительную паузу после поражения по очкам от француза Кристиана Мбилли в августе 2024-го.

"Мэдисон Сквер Гарден" является особым местом для украинца. Именно на этой арене он провел свои главные титульные битвы в карьере - драматический бой за вакантный пояс IBF против Дэниела Джейкобса в 2018-м и мегафайт против Геннадия Головкина в 2019 году.

Что известно о сопернике

Оппонентом украинца станет 23-летний американец Джалил Гекетт (12-1, 9 КО) по прозвищу "Черный мексиканец". Боксер начинал свой путь в полусреднем весе, однако из-за проблем с лишними килограммами поднялся на несколько дивизионов выше.

Свое единственное поражение Геккетт потерпел в конце 2024 года от пуэрториканца Хосе Романа Васкеса. После этого американец перешел в средний вес и одержал три победы подряд.

Кто такой Сергей Деревянченко

40-летний украинский боксер-профессионал, уроженец Феодосии. Член легендарной любительской сборной Украины, в состав которой входили Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Александр Гвоздик и другие. Бронзовый призер чемпионата мира-2007. Принимал участие в Олимпиаде-2008 в Пекине.

На профессиональном ринге дебютировал в 2014-м. Выступает в средней и второй средней весовых категориях. Имеет прозвище "Техник" (The Technician).

Трижды претендовал на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, но уступил Даниэлу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.

Ранее мы писали, что Александр Усик попал в список самых влиятельных людей спорта в мире.

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