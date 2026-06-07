"Акула" загрызла итальянца: украинский боксер вырвал чемпионский титул в бешеной рубке (видео)

Боксер первого полусреднего веса Андрей Боришполец одержал блестящую досрочную победу на вечере бокса в Италии. Украинец по прозвищу "Акула" эффектно разобрался с местным фаворитом Стефано Рамундо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Как Боришполец сломал итальянца

Поединок в итальянском городе Орбетелло стал главным событием боксерского шоу, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона IBO Continental в первом полусреднем весе.

Бой выдался сверхконкурентным. Оба соперника с первых секунд включили высокий темп и без остановки обменивались жесткими ударами. Настоящий апогей борьбы произошел в девятом раунде, когда боксеры устроили отчаянную открытую рубку. Оба бойца несколько раз находились в шаге от падения, но чудом сумели удержаться на ногах.

Развязка мегабоя наступила в заключительном, 10-м раунде, за две минуты до финального гонга:

Боришполец окончательно перехватил инициативу и зажал соперника;

Украинец провел мощную серию ударов по корпусу и лицу Рамундо;

Точку в поединке поставил филигранный апперкот от Боришпольца, после которого итальянец перестал защищаться и оказался в нокдауне.

Рефери ринга начал отсчет, однако, оценив состояние итальянского боксера, принял единственно правильное решение - остановил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

IBO Continentale Superleggeri

Орбетелло - 6/6/2026



Stefano Ramundo vs ANDRII BORYSHPOLETS (Boryshpolets Vince per TKO 10 Round)



Орг. RC Cavini



Onore a te, Stefano #Boxing #Boxer #Pugilato pic.twitter.com/COy90G0Wrf - FederPugilistica (@FPIBoxe) 6 июня 2026 г.

Возвращение после кризисного года

Для 31-летнего Боришпольца этот успех стал особенным. Это первая победа боксера после тяжелой серии неудач в противостояниях с другим отечественным бойцом Янисом Куриленко.

В декабре 2024 года Андрей проиграл Куриленко раздельным решением судей и потерял пояс WBC Ukraine, а в июне 2025-го уступил ему и в реванше.

Теперь статистика украинской "Акулы" на профессиональном ринге насчитывает 16 поединков: 12 побед (5 - нокаутом) и 4 поражения. Для его соперника Стефано Рамундо это фиаско стало третьим в карьере при 18-ти победах.