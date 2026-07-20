Впервые в истории: сборная Украины по волейболу прошла в Финал восьми Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу завоевала историческую путевку в стадию плей-офф Лиги наций-2026. Национальная команда впервые в своей истории сумела преодолеть групповой этап турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную турнирную таблицу Международной федерации волейбола.

Судьба путевки в решающий раунд определялась в последний игровой день групповой стадии. Выход украинцев зависел не только от собственных результатов, но и от параллельного матча между Болгарией и Францией.

Действующие олимпийские чемпионы французы не подвели и разгромили болгарскую команду со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), что автоматически вывело Украину дальше. Но и "сине-желтые" выполнили свою задачу, одолев сборную Германии.

По итогам группового раунда сразу три сборные - Украина, Болгария и Бразилия - финишировали с 7 победами, однако "сине-желтые" опередили конкурентов благодаря большему количеству набранных очков в течение турнира (23 пункта) и удержались в семерке сильнейших.

Финальное турнирное положение Украины на основном этапе Лиги наций (таблица – volleyballworld)

Сенсации и компания лучших

Турнирный путь в 2026-м году стал для нашей команды настоящим прорывом. Украинские волейболисты продемонстрировали зрелую игру и создали несколько громких сенсаций планетарного масштаба, обыграв мировые гранды - сборные Италии и Бразилии.

В финальном раунде украинцы сыграют в элитной компании. Кроме нашей сборной, в плей-офф пробились Япония, Польша, Словения, Италия, США и Турция. Сборная Китая попала в Финал восьми на правах хозяина финального этапа.

Это только вторая кампания Украины в Лиге наций. В прошлом году наша сборная остановилась в шаге от финала, когда при наличии 6 побед украинцам не хватило всего двух очков для прохода дальше. На этот раз историческая планка преодолена.