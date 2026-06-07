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Украине указали на дверь: поляки оставили нашу сборную без стадиона на Лигу наций

14:10 07.06.2026 Вс
2 мин
Польский клуб заставил "сине-желтых" срочно искать новую домашнюю арену
aimg Андрей Костенко
Украине указали на дверь: поляки оставили нашу сборную без стадиона на Лигу наций Сборная Украины будет искать новый "дом" на Лигу наций (фото: УАФ)
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Национальная сборная Украины по футболу осталась без запланированного стадиона на новый розыгрыш Лиги наций, который стартует уже в начале осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание KRKNews.

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Почему сорвались переговоры: официальная версия

Руководство краковской "Вислы" заблокировало переговоры с УАФ и отказалось предоставлять свой стадион "Реймонта" (имени Генрика Реймана) для нужд нашей национальной команды.

Официальная причина: боссы польского клуба побоялись чрезмерной нагрузки на собственную инфраструктуру.

Отмечается, что проведение международных поединков требует от клуба слишком много ресурсов, времени и финансов. Кроме того, представители "Вислы" серьезно обеспокоены ухудшением качества газона, ведь дополнительные игры могут "убить" футбольное поле клуба.

Украине указали на дверь: поляки оставили нашу сборную без стадиона на Лигу наций

Стадион имени Генрика Реймана в Кракове (фото: Википедия)

"Шахтер" также получил отказ

Поляки аналогично отказались принимать у себя домашние матчи донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Президент "Вислы" Ярослав Крулевский в своих соцсетях написал, что клуб больше не планирует выступать арендодателем для украинских команд. Отметим, что в прошлом сезоне Лиги конференций "горняки" проводили домашние матчи в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана.

В итоге и донецкий "Шахтер", и сборная Украины оказались в идентичной ситуации - оба коллектива вынуждены экстренно искать другие арены.

Календарь матчей: время катастрофически уходит

Времени на поиски новой домашней арены у УАФ осталось очень мало. Официальное решение о новом месте проведения матчей должны принять в течение ближайших недель.

В Дивизионе B Лиги наций-2026/27 сборная Украины должна провести три домашних поединка. Первый из них состоится уже 2 октября.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/2027:

  • 25 сентября, 21:45. Венгрия - Украина
  • 28 сентября, 19:00. Грузия - Украина
  • 2 октября, 21:45. Украина - Северная Ирландия
  • 5 октября, 21:45. Украина - Венгрия
  • 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия - Украина
  • 17 ноября, 21:45. Украина - Грузия

Ранее определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.

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