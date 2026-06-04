ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Украина против чемпионов мира: "сине-желтые" в шаге от исторического "золота" на Евро-2026

19:07 04.06.2026 Чт
3 мин
Где смотреть огненную битву за титул в мини-футболе против Азербайджана
aimg Андрей Костенко
Украина против чемпионов мира: "сине-желтые" в шаге от исторического "золота" на Евро-2026 Сборная Украины по мини-футболу (фото: emfeuro.eu)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Сегодня, 4 июня, в 21:30 по киевскому времени национальная сборная Украины по мини-футболу проведет важнейший матч в своей истории. На площадке "Типос Арена" в словацкой Братиславе "сине-желтые" сойдутся в битве за титул чемпиона Европы-2026 против команды Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Читайте также: Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками

Путь к финалу

Подопечные Александра Бондаря продемонстрировали впечатляющую стабильность на турнирной дистанции. Групповой этап украинцы завершили на первом месте в квартете C с 7 очками. Бельгийцев наша команда одолела со счетом 4:0. В следующем туре украинцы победили Турцию (3:2), а в заключительном матче группового раунда сыграли вничью с Сербией (1:1).

В раундах на вылет "сине-желтые" лишь прибавляли в мощи:

  • 1/8 финала: Украина - Португалия - 3:1
  • 1/4 финала: Украина - Грузия - 4:0
  • 1/2 финала: Украина - Венгрия - 5:1

Для сборной Украины это первый в истории выход в финал ЧЕ под эгидой EMF (Европейской федерации минифутбола).

История выступлений Украины на ЧЕ

Текущий турнир в Словакии является особенным для нашей команды, ведь раньше "сине-желтые" никогда не подбирались так близко к трофею.

Шестая попытка: Сборная Украины выступает на чемпионате Европы по мини-футболу уже в шестой раз в своей истории.

Хронология турнира: До 2018 года континентальное первенство проходило ежегодно, после чего состоялся четырехлетний перерыв. Начиная с 2022 года, соревнования проводятся каждые два года.

Дебют и домашнее Евро: Украинская команда впервые попробовала свои силы на ЧЕ в 2016 году. Уже через два года, в 2018-м, Украина стала хозяйкой турнира - матчи принимал Киев.

Предыдущий рекорд: Именно на домашнем Евро-2018 в Киеве сборная показала свой до сих пор лучший результат, дойдя до стадии четвертьфинала.

Украина против чемпионов мира: &quot;сине-желтые&quot; в шаге от исторического &quot;золота&quot; на Евро-2026

Сборная Украины в полуфинале Евро-2026 против Венгрии (фото: instagram.com/uaminifootball)

Битва против чемпионов мира

В финале украинцам будет противостоять сборная Азербайджана - действующий чемпион мира. Свою путевку в решающий матч Евро азербайджанцы завоевали в драматическом поединке, одолев неуступчивую Сербию в серии послематчевых пенальти (1:1 - в основное время, 3:1 - по пенальти).

Последний раз турнирные пути Украины и Азербайджана пересекались относительно недавно - в апреле 2025 года в рамках Лиги наций. Тогда команды выдали огненный матч, который завершился боевой ничьей - 2:2.

Где смотреть финал

Прямая видеотрансляция решающего поединка Украина - Азербайджан будет доступна в Украине на платформе Kyivstar TV. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.

"Ликбез" для болельщика: что такое мини-футбол

Стоит различать этот вид спорта с традиционным паркетным футзалом. Чтобы лучше понимать игру, которая состоится сегодня вечером, обратите внимание на главные отличия в правилах.

  • Покрытие и площадка: В мини-футболе играют на поле размером до 50 м в длину и до 30 м в ширину на искусственной траве (а не на гладком зальном паркете).
  • Формат команд: В отличие от футзального формата 5 на 5, в мини-футболе команды соревнуются в составе 6 на 6 (5 полевых игроков и вратарь).
  • Мяч: Игра ведется стандартным футбольным мячом (5-й размер) с классическим высоким отскоком, тогда как в футзале играют меньшим и тяжелым мячом, который почти не пружинит.
  • Ауты: Мяч с боковой линии вводят руками из-за головы, точно как в большом футболе. Напомним, в футзале ауты разыгрывают ногами.

Также минифутбол не стоит путать с соккой (Socca) - это еще одна разновидность игры 6 на 6 на траве, но со своими специфическими правилами (например, выполнением буллитов вместо пенальти) и отдельной федерацией.

Ранее мы рассказали о революционном мяче, которым будут играть в УПЛ в следующем сезоне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Сборная Украины
Новости
Украина предложила Германии "ракетный бартер" ради Patriot, - Bloomberg
Украина предложила Германии "ракетный бартер" ради Patriot, - Bloomberg
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины