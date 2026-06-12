Скандал на ЧМ-2026: за что США забанили звезду сборной Швейцарии

Сборная Швейцарии столкнулась с неожиданными трудностями накануне старта чемпионата мира-2026. Ключевой форвард команды Брель Эмболо не смог вовремя вылететь с партнерами в США из-за неожиданного форс-мажора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF .

Что произошло с Эмболо

Электронное разрешение нападающего на въезд в Соединенные Штаты по программе ESTA сначала было полностью одобрено. Однако менее чем за три часа до запланированного вылета самолета из Цюриха американская сторона неожиданно отозвала документ для дополнительной проверки.

Как выяснилось впоследствии, причиной форс-мажора стал "привет из прошлого". Директор по корпоративным коммуникациям Швейцарской футбольной ассоциации Адриан Арнольд признал, что внезапная блокировка документов связана с судебным делом по инциденту 2018 года с участием Эмболо, рассмотрение которого завершилось лишь недавно.

Спасение через дипломатические каналы

Поскольку команда отправилась за океан без своего лидера, швейцарцам пришлось экстренно подключать дипломатические каналы. Эмболо был вынужден лично явиться в посольство США и подать заявление на получение полноценной визы.

Американская сторона пошла навстречу футбольной ассоциации и рассмотрела заявку игрока в приоритетном порядке. В конце концов, ситуацию удалось урегулировать положительно: форвард получил необходимые документы и успешно прибыл в США, присоединившись к лагерю национальной сборной.

Насколько важен нападающий для команды

Задержка форварда французского "Ренна" заставила тренерский штаб изрядно поволноваться, ведь он является одним из ключевых исполнителей в тактических схемах сборной.

На счету 29-летнего нападающего 24 забитых мяча в 86 поединках за национальную команду.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная Швейцарии выступит в квартете B. Ее соперниками в борьбе за выход в плей-офф станут сборные Катара, Боснии и Герцеговины и Канады.

Первый поединок на ЧМ швейцарцы проведут 13 июня против Катара.

Что известно о системе ESTA

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) - это автоматизированная электронная система, которая определяет право граждан определенных стран (в частности Швейцарии) въезжать в Соединенные Штаты без визы с туристической или деловой целью на срок до 90 дней.

Несмотря на то, что система обычно выдает одобрение за несколько минут, американские пограничные службы оставляют за собой право в любой момент отозвать разрешение или отправить анкету на повторное ручное рассмотрение, если появляются новые юридические или судебные обстоятельства.

В таких случаях путешественникам, как и в ситуации с Эмболо, приходится проходить стандартную процедуру получения визы в посольстве.