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Спорт »

Умер известный украинский комментатор Александр Тынгаев

19:12 08.06.2026 Пн
2 мин
Журналист и защитник Украины ушел из жизни в возрасте 46 лет
aimg Андрей Костенко
Умер известный украинский комментатор Александр Тынгаев Александр Тынгаев (фото: championradio.ua)
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8 июня ушел из жизни известный украинский спортивный комментатор, ведущий и военнослужащий Александр Тынгаев. Сердце журналиста остановилось в реанимации, где врачи до последнего боролись за его жизнь после страшного несчастного случая, произошедшего накануне.

О трагедии сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное оповещение коллег из Champion Radio.

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Роковой удар током

Трагедия произошла в четверг, 4 июня, во время отдыха. На рыбалке Александр случайно зацепил удочкой высоковольтную линию электропередач, в результате чего получил мощнейший удар током.

Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в ожоговый центр. У комментатора было обожжено более 90% поверхности тела. Медики несколько суток подряд делали все возможное в условиях реанимации, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - 46-летний журналист умер.

Путь в профессии

Александр Тынгаев имел колоссальный опыт в медиа, начав свой путь в спортивной журналистике еще в 17 лет на родной Полтавщине.

Главные этапы его яркой карьеры:

Телевизионный взлет: Начиная с 2004 года, он работал телекомментатором на ведущих украинских каналах. Пик его телевизионной популярности пришелся на лето 2008 года, когда он эмоционально и профессионально комментировал для украинских болельщиков матчи чемпионата Европы по футболу.

Голос Champion Radio: В последние годы Тынгаев сосредоточился на радиовещании, работая как аналитик и ведущий спортивных эфиров. К команде Champion Radio он присоединился с первого дня ее вещания и стал настоящей душой коллектива.

Универсальный комментатор: Его уникальный голос звучал на прямых трансляциях поединков по футболу, баскетболу и хоккею. Кроме того, Александр вел популярные проекты: "Большое Спортивное Шоу", "Большой спортивный уикенд", "Еврофан" и "Клуб чемпионов".

Защита Родины на фронте

С началом полномасштабного вторжения известный журналист без колебаний сменил гражданскую профессию на оружие. В 2022 году Александр Тынгаев присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Он мужественно выполнял свой воинский долг и защищал суверенитет и независимость нашего государства на сложных участках фронта на востоке Украины.

Ранее мы писали, что стадион "Динамо" пострадал от массированного обстрела столицы.

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