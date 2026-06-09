Команда на миллиард: как выглядит сборная самых дорогих юных звезд ЧМ-2026

В предвкушении главного футбольного праздника планеты - чемпионата мира-2026 - аналитики сформировали символическую сборную из самых дорогих молодых футболистов мира. В список попали исключительно игроки в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt .

Во главе с Ямалем

Главной жемчужиной и самым дорогим активом этой команды стал вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль. Его рыночная стоимость достигла исторической отметки в 200 миллионов евро.

Сейчас 18-летний испанец делит статус самого дорогого футболиста планеты с норвежским бомбардиром "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, который оценивается в аналогичную сумму.

В общих рейтингах Ямаль даже формально обходит норвежца, поскольку значительно моложе 25-летнего лидера атак "горожан". Они оба оставили позади француза Килиана Мбаппе, чей ценник сейчас закрепился на отметке 180 миллионов евро.

А суммарная стоимость звездной 11-ти вундеркиндов мирового первенства составила космические 930 миллионов евро.

Полный состав "золотой" молодежки ЧМ-2026 (цены - в миллионах евро)

Вратарь:

Робин Риссер (Франция, "Ланс") - 30 млн

Защитная линия:

Пау Кубарси (Испания, "Барселона") - 80 млн

Арчи О'Рейли (Англия, "Астон Вилла") - 70 млн

Лука Вушкович (Хорватия, "Тоттенхэм") - 60 млн

Йорне Сейс (Бельгия, "Брюгге") - 20 млн

Опорная зона:

Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ) - 140 млн

Уоррен Заир-Эмери (Франция, ПСЖ) - 80 млн

Атакующие полузащитники:

Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ) - 120 млн

Арда Гюлер (Турция, "Реал") - 90 млн

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") - 200 млн

Нападающий:

Эндрик (Бразилия, "Реал") - 40 млн

Вызов Мундиаля

ПСЖ и "Реал" фактически оккупировали центральную ось этой команды. Только тройка представителей парижского гранда (Невеш, Заир-Эмери и Дуэ) суммарно генерирует 340 миллионов евро - это более трети от стоимости всего состава.

Эта генерация игроков готова диктовать свои условия на полях США, Канады и Мексики. Для многих из них Мундиаль станет первым взрослым турниром такого масштаба, где придется оправдывать огромные ценники на практике.