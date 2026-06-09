Команда на миллиард: как выглядит сборная самых дорогих юных звезд ЧМ-2026
В предвкушении главного футбольного праздника планеты - чемпионата мира-2026 - аналитики сформировали символическую сборную из самых дорогих молодых футболистов мира. В список попали исключительно игроки в возрасте до 21 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.
Во главе с Ямалем
Главной жемчужиной и самым дорогим активом этой команды стал вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль. Его рыночная стоимость достигла исторической отметки в 200 миллионов евро.
Сейчас 18-летний испанец делит статус самого дорогого футболиста планеты с норвежским бомбардиром "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, который оценивается в аналогичную сумму.
В общих рейтингах Ямаль даже формально обходит норвежца, поскольку значительно моложе 25-летнего лидера атак "горожан". Они оба оставили позади француза Килиана Мбаппе, чей ценник сейчас закрепился на отметке 180 миллионов евро.
А суммарная стоимость звездной 11-ти вундеркиндов мирового первенства составила космические 930 миллионов евро.
Полный состав "золотой" молодежки ЧМ-2026 (цены - в миллионах евро)
Вратарь:
- Робин Риссер (Франция, "Ланс") - 30 млн
Защитная линия:
- Пау Кубарси (Испания, "Барселона") - 80 млн
- Арчи О'Рейли (Англия, "Астон Вилла") - 70 млн
- Лука Вушкович (Хорватия, "Тоттенхэм") - 60 млн
- Йорне Сейс (Бельгия, "Брюгге") - 20 млн
Опорная зона:
- Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ) - 140 млн
- Уоррен Заир-Эмери (Франция, ПСЖ) - 80 млн
Атакующие полузащитники:
- Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ) - 120 млн
- Арда Гюлер (Турция, "Реал") - 90 млн
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") - 200 млн
Нападающий:
- Эндрик (Бразилия, "Реал") - 40 млн
Вызов Мундиаля
ПСЖ и "Реал" фактически оккупировали центральную ось этой команды. Только тройка представителей парижского гранда (Невеш, Заир-Эмери и Дуэ) суммарно генерирует 340 миллионов евро - это более трети от стоимости всего состава.
Эта генерация игроков готова диктовать свои условия на полях США, Канады и Мексики. Для многих из них Мундиаль станет первым взрослым турниром такого масштаба, где придется оправдывать огромные ценники на практике.
Ранее мы писали, как математик, который трижды подряд угадывал чемпионов мира, вычислил победителя Мундиаля-2026.