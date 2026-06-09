Кто выиграет ЧМ-2026: математик, который трижды подряд угадывал чемпионов, назвал нового победителя
Мир науки и большого футбола снова пересекся накануне старта чемпионата мира-2026. Немецкий инвестиционный аналитик Йоахим Клемент, который стал известным благодаря абсолютно точным прогнозам на предыдущие Мундиале, презентовал свой новый расчет. Его цифровой алгоритм определил будущего триумфатора турнира, а также спрогнозировал несколько громких сенсаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vanguardia.
Модель, родившаяся как шутка
Йоахим Клемент уже стал культовой фигурой для футбольных болельщиков. Каждые четыре года немецкий аналитик использует уникальную статистическую модель, которую в свое время разработал с ироничной целью - доказать, что предсказать победителя чемпионата мира математически невозможно.
Однако система Клемента начала выдавать феноменальные результаты:
ЧМ-2014: Модель указала на триумф Германии в Бразилии, несмотря на то, что до этого ни одна европейская сборная не выигрывала "золото" на южноамериканском континенте.
ЧМ-2018: Алгоритм безошибочно определил чемпионство Франции.
ЧМ-2022: Система Клемента снова сработала на 100%, предсказав титул для Аргентины и Лионеля Месси.
Йоахим Клемент (фото: linkedin.com/in/joachim-klement)
Прогноз на ЧМ-2026: кто станет новым чемпионом
Для расширенного Мундиаля-2026 математическая модель выдала совершенно неожиданный финал. По расчетам алгоритма, золотые награды ЧМ-2026 получит сборная Нидерландов. На пути к титулу "оранжевые" в полуфинале пройдут Испанию, а в решающем матче одолеют Португалию с Криштиану Роналду.
В то же время прогноз Клемента стал настоящим шоком для Южной Америки:
- Бразилия потерпит сенсационный ранний вылет от сборной Японии.
- Колумбия завершит свой путь из-за поражения от Хорватии.
- Эквадор уступит Сенегалу, а Уругвай проиграет Аргентине.
Единственным представителем Южной Америки в четвертьфинале останется действующий обладатель титула - Аргентина, однако ее на этой стадии выбьет Португалия.
Сетка турнира от немецкого аналитика
45% успеха - это фактор удачи
Модель Клемента является комплексной и учитывает не только футбольные факторы (позицию в рейтинге ФИФА или силу текущего состава). Она анализирует ВВП на душу населения, численность населения стран, культурную важность футбола в регионе, фактор стадионов-хозяев и даже среднегодовую температуру воздуха, которая влияет на кондиции игроков.
По расчетам математика, эти переменные способны объяснить около 55% успеха команды на поле. Остальные 45% - это чистая удача, везение и случайность. Клемент добавляет, что новый формат ЧМ-2026 с дополнительным раундом плей-офф только увеличит этот процент хаоса и подарит еще больше сюрпризов.
Сам автор призывает относиться к прогнозам с юмором.
"У того, кто будет делать реальные ставки, опираясь на мой анализ, просто нет шансов", - иронизирует немецкий математик.
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