ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

С чемпионом НБА: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора ЧМ-2027

17:48 08.06.2026 Пн
3 мин
Святослав Михайлюк усилит национальную команду в июльских поединках
aimg Андрей Костенко
С чемпионом НБА: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора ЧМ-2027 Святослав Михайлюк (фото: x.com/utahjazz)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Мужская сборная Украины по баскетболу определилась с составом на финальные поединки первого этапа квалификации чемпионата мира-2027. В начале июля подопечных Айнарса Багатскиса ждут сверхважные противостояния против сборных Грузии и Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Читайте также: Расплата за "договорняки" и пожизненный бан: ФИБА наказала баскетболистов сборной Украины

Фактор Михайлюка и кадровые потери

Главной новостью стало возвращение в ряды "сине-желтых" атакующего защитника "Юты Джаз" Святослава Михайлюка, который впервые за четыре года наденет майку национальной команды. Чемпион НБА сезона-2023/24 в составе "Бостон Селтикс" в последний раз помогал сборной еще на Евробаскете-2022,

Главный тренер Айнарс Багатскис не скрывает своего оптимизма относительно приезда лидера.

"Мы очень рассчитываем на мастерство Свята. По его игровым качествам не может быть никаких вопросов: это игрок, который знает, что делать с мячом, и будет полезным на обоих концах площадки. Это серьезное усиление", - сказал наставник сборной.

В то же время главный тренер подробно рассказал о серьезных кадровых потерях, которые помешают сборной сыграть в оптимальном составе.

"Травма все изменила относительно Алексея Леня - к сожалению, его не будет. Из-за повреждений и проблем со здоровьем нам также не помогут Иссуф Санон, Богдан Близнюк и Виталий Зотов, а Ростислав Новицкий еще не восстановился полностью. Александр Липовый пропустит матчи по семейным обстоятельствам - с ним мы могли бы играть более универсальным и мобильным составом", - отметил Багатскис.

В итоговую заявку "сине-желтых" вошли 14 баскетболистов:

  • Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Денис Лукашов ("Ригас Зелли", Латвия), Егор Сушкин ("Киев-Баскет"), Илья Тыртышник ("Катарцано", Италия), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА).
  • Форварды: Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Александр Кобзыстый (Университет Орегона, США), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан), Артем Ковалев ("Янки Арк", Тайвань), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания).
  • Центровые: Даниил Сипало ("Днепр"), Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, США), Дмитрий Скапинцев ("Хапоэль Иерусалим", Израиль).

С чемпионом НБА: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора ЧМ-2027

Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)

План подготовки и турнирные расклады

"Сине-желтые" начнут тренировочный сбор 19 июня. В рамках подготовки запланированы два контрольных поединка. 25 июня украинцы сыграют в Риге против действующего чемпиона Африки - Анголы. А 28 июня проверят силы в выездном матче против Литвы в Шяуляе.

После товарищеских встреч украинцы проведут два официальных поединка квалификации ЧМ-2027, которые определят итоговое положение команды в группе:

  • 2 июля: Украина - Грузия (номинально домашний матч в Риге).
  • 5 июля: Дания - Украина (выездной матч в Копенгагене).

После четырех туров в нашей группе А лидирует Испания, которая досрочно гарантировала себе первое место. Украина и Грузия имеют идентичный баланс (2 победы и 2 поражения) и также фактически обеспечили себе проход дальше. Дания замыкает квартет без единой победы.

Для официального выхода в следующий раунд украинцам достаточно выполнить хотя бы одно из условий:

  • победить Грузию;
  • дождаться поражения Дании от Испании;
  • в крайнем случае - не проиграть датчанам с разницей более 17 очков.

Напомним, три лучшие команды из группы выйдут во второй этап квалификации, где будут бороться за путевки на ЧМ-2027.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на студенческий чемпионат США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чемпионат мира Сборная Украины Баскетбол
Новости
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Как Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвала сценарии
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция