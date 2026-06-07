Исторический триумф в Монако: 19-летний феномен переписал рекорды Формулы-1 в хаотичной гонке
В воскресенье, 7 июня, завершился шестой этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 - легендарное Гран-при Монако. Эпический заезд в Монте-Карло подарил огромное количество сенсаций, штрафов и аварий, из-за которых до финиша не смогли добраться сразу семь пилотов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты заезда.
Рекорд Антонелли и провал Расселла
19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"), который стартовал с поула, продемонстрировал зрелый пилотаж и уверенно защитил лидерство. Эта победа стала для него пятой подряд в текущем сезоне.
Он стал первым гонщиком в истории, который одержал первые пять побед в карьере подряд. Кроме того, Антонелли стал первым итальянским победителем на уличной трассе в Монако за последние 22 года.
На фоне феноменального успеха итальянца, для его напарника по "Мерседесу" Джорджа Расселла этап превратился в настоящую катастрофу. Британец стартовал шестым, однако сначала превысил скорость на пит-лейн, а затем получил еще один штраф из-за ошибки механиков во время остановки в боксах. В итоге Расселл финишировал лишь 13-м, отпустив Антонелли в общем зачете уже на 68 очков.
Катастрофа лидеров: от Ферстаппена до Леклера
Гонка в Монако с самого старта пошла не по сценарию фаворитов. Уже на первых секундах из-за серьезных технических проблем с двигателем сошел с дистанции четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, который начинал заезд вторым и не смог нормально тронуться с места.
Не менее драматично сложился домашний этап для звезды "Феррари" Шарля Леклера. Монегаск уверенно претендовал на место в топ-3, но в конце гонки - во время рестарта после аварии Лэнса Стролла - не справился с управлением в повороте и влетел в защитные барьеры. По радио разочарованный Леклер заявил, что причиной вылета стал отказ тормозов.
Сняться с гонки был вынужден и действующий чемпион Гран-при Монако Ландо Норрис, чей болид "Макларен" подвел из-за проблем с аккумулятором. В общем список сошедших пополнили Карлос Сайнс, Ланс Стролл, Оливер Бермен и Валттери Боттас.
Подиум Хэмилтона и первое очко "Кадиллака"
Ошибки и технические проблемы конкурентов позволили подняться на подиум опытному семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, который выступает за "Феррари". Несмотря на полученный штраф за превышение скорости на пит-лейн, британец сумел финишировать вторым. Тройку призеров замкнул напарник Ферстаппена - француз Исак Хаджар из "Ред Булл", чей болид также страдал из-за проблем с мотором в конце дистанции.
Отдельного внимания заслуживает результат Серхио Переса. Мексиканский пилот команды "Кадиллак" сумел заехать на 10-ю позицию, что позволило ему завоевать первое историческое очко в Кубке конструкторов для американского бренда.
Результаты Гран-при Монако (топ-10):
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Льюис Хэмилтон ("Феррари")
- Исак Хаджар ("Ред Булл")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз")
- Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз")
- Пьер Гасли ("Альпин")
- Алекс Албон ("Уильямс")
- Эстебан Окон ("Хаас")
- Серхио Перес ("Кадиллак")
Следующий этап чемпионата - Гран-при Барселоны - состоится через неделю, 12-14 июня.
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