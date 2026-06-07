Исторический триумф в Монако: 19-летний феномен переписал рекорды Формулы-1 в хаотичной гонке

В воскресенье, 7 июня, завершился шестой этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 - легендарное Гран-при Монако. Эпический заезд в Монте-Карло подарил огромное количество сенсаций, штрафов и аварий, из-за которых до финиша не смогли добраться сразу семь пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты заезда .

Рекорд Антонелли и провал Расселла

19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"), который стартовал с поула, продемонстрировал зрелый пилотаж и уверенно защитил лидерство. Эта победа стала для него пятой подряд в текущем сезоне.

Он стал первым гонщиком в истории, который одержал первые пять побед в карьере подряд. Кроме того, Антонелли стал первым итальянским победителем на уличной трассе в Монако за последние 22 года.

На фоне феноменального успеха итальянца, для его напарника по "Мерседесу" Джорджа Расселла этап превратился в настоящую катастрофу. Британец стартовал шестым, однако сначала превысил скорость на пит-лейн, а затем получил еще один штраф из-за ошибки механиков во время остановки в боксах. В итоге Расселл финишировал лишь 13-м, отпустив Антонелли в общем зачете уже на 68 очков.

Катастрофа лидеров: от Ферстаппена до Леклера

Гонка в Монако с самого старта пошла не по сценарию фаворитов. Уже на первых секундах из-за серьезных технических проблем с двигателем сошел с дистанции четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, который начинал заезд вторым и не смог нормально тронуться с места.

Не менее драматично сложился домашний этап для звезды "Феррари" Шарля Леклера. Монегаск уверенно претендовал на место в топ-3, но в конце гонки - во время рестарта после аварии Лэнса Стролла - не справился с управлением в повороте и влетел в защитные барьеры. По радио разочарованный Леклер заявил, что причиной вылета стал отказ тормозов.

Сняться с гонки был вынужден и действующий чемпион Гран-при Монако Ландо Норрис, чей болид "Макларен" подвел из-за проблем с аккумулятором. В общем список сошедших пополнили Карлос Сайнс, Ланс Стролл, Оливер Бермен и Валттери Боттас.

Подиум Хэмилтона и первое очко "Кадиллака"

Ошибки и технические проблемы конкурентов позволили подняться на подиум опытному семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, который выступает за "Феррари". Несмотря на полученный штраф за превышение скорости на пит-лейн, британец сумел финишировать вторым. Тройку призеров замкнул напарник Ферстаппена - француз Исак Хаджар из "Ред Булл", чей болид также страдал из-за проблем с мотором в конце дистанции.

Отдельного внимания заслуживает результат Серхио Переса. Мексиканский пилот команды "Кадиллак" сумел заехать на 10-ю позицию, что позволило ему завоевать первое историческое очко в Кубке конструкторов для американского бренда.

Результаты Гран-при Монако (топ-10):

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Льюис Хэмилтон ("Феррари") Исак Хаджар ("Ред Булл") Оскар Пиастри ("Макларен") Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз") Пьер Гасли ("Альпин") Алекс Албон ("Уильямс") Эстебан Окон ("Хаас") Серхио Перес ("Кадиллак")

Следующий этап чемпионата - Гран-при Барселоны - состоится через неделю, 12-14 июня.