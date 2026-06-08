Эриксен подал первый сигнал после жуткого падения в матче с Украиной
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен впервые прокомментировал свое состояние после того, как потерял сознание во время товарищеского поединка против национальной команды Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.
Заявление Кристиана
Звездный датчанин обратился к болельщикам, чтобы успокоить футбольное сообщество после тревожных новостей. Игрок отметил, что ситуация находится под полным контролем медиков.
"Я хочу сообщить всем, что у меня все хорошо, и я дома с семьей. Как вы, наверное, можете себе представить, удар током от моего имплантированного кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) имел значительное влияние как на меня, так и на мою семью, но я хочу заверить всех, что это была другая ситуация, чем та, что произошла в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и мое выздоровление уже началось", - отметил футболист.
В то же время датский хавбек выразил глубокую благодарность всем, кто оперативно сориентировался в критический момент на футбольном поле и помогал ему в течение всего периода реабилитации.
"Кроме благодарности за поддержку и помощь всем игрокам и медицинской команде на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце в течение многих лет. Благодаря их опыту мой ИКД сделал именно то, для чего был разработан: защитил меня, когда мне это было нужно", - написал игрок.
Сейчас футболист собирается полностью отключиться от спортивного режима: по его словам, сейчас он сосредоточен на отдыхе, проведении времени с близкими, поездке в отпуск и обычной игре в футбол со своими детьми.
Игроку сборной Дании оказывали медицинскую помощь на поле (скриншот с видео)
Хронология нового кризиса на поле
Жуткий эпизод произошел в воскресенье, 7 июня, во время контрольной встречи Дании и Украины. В середине второго тайма датский хавбек неожиданно упал на газон и некоторое время лежал неподвижно. На поле мгновенно появились врачи, а поединок по общему согласию тренерских штабов решили досрочно остановить.
Впоследствии Эриксен пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле, а саму игру так и не доиграли - финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу скандинавов.
Стоит напомнить, что это уже второй подобный случай в карьере датчанина. 12 июня 2021 года во время поединка чемпионата Европы-2020 против сборной Финляндии Кристиан пережил клиническую смерть и остановку сердца непосредственно на стадионе. Именно после того инцидента ему был имплантирован дефибриллятор, который на этот раз спас жизнь игрока.
Ранее мы сообщили, что поляки оставили сборную Украины без стадиона на Лигу наций.