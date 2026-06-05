Битвы за элиту: полное расписание и где смотреть переходные матчи за право играть в УПЛ

Сегодня, 5 июня, состоятся первые поединки плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2026/27. В двухматчевых противостояниях сойдутся "Александрия" - "Левый Берег" и "Кудривка" - "Агробизнес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

"Александрия" - "Левый Берег"

Вице-чемпион прошлого сезона "Александрия" завершила чемпионат на 15-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Команда избежала прямого вылета и попала в переходные матчи после того, как львовский "Рух" (занявший 14-е место) снялся с чемпионата и решил перейти во Вторую лигу. Соперником команды из Кировоградщины станет киевский "Левый Берег", который завоевал бронзовые награды Первой лиги. Стартовая игра двухматчевого противостояния состоится на домашней арене александрийцев - стадионе "Ника" и начнется в 15:30.

"Кудривка" - "Агробизнес"

"Кудривка" финишировала на 13-м месте в элите. Ей будет противостоять волочиский "Агробизнес" - четвертая команда Первой лиги. Номинально домашний поединок команда из Черниговщины проведет на стадионе "Авангард" в Ривне. Матч стартует в 18:00.

Регламент стыковых матчей

Плей-офф состоит из двух игр. Ответные матчи, которые окончательно определят состав участников следующего сезона Премьер-лиги, запланированы на вторник, 9 июня.

Расписание серий плей-офф:

Пятница, 5 июня

15:30. "Александрия" - "Левый Берег"

18:00. "Кудривка" - "Агробизнес"

Вторник, 9 июня

15:30. "Левый Берег" - "Александрия"

18:00. "Агробизнес" - "Кудривка"

Кто уже вышел в УПЛ

По итогам сезона-2025/26 высший дивизион напрямую покинули "Полтава" и львовский "Рух". В то же время прямые путевки в УПЛ завоевали триумфатор Первой лиги черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", который финишировал вторым.

Где смотреть

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.