Ужасная жара уничтожила газон на домашней арене ПСЖ

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу LFP .

Смена хозяина матча и факторы

Поединок первого тура между ПСЖ и "Ренном", который должен был состояться в воскресенье в Париже, теперь пройдет на поле соперника в Бретани. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) провела инспекцию газона на "Парк де Пренс" и пришла к выводу, что состояние покрытия чревато безопасностью и физической целостностью игроков.

Причиной повреждения травы стали аномальные волны жары, которые накрыли Францию нынешним летом - в конце июня температура в столице достигала почти 41°C.

ПСЖ принес извинения болельщикам за неудобства и заверил, что полностью заменит травяное покрытие до следующего домашнего матча против "Монако", который запланирован на 4 сентября.

Климатические проблемы в европейском футболе

Жаркая погода этим летом доставила хлопоты не только парижанам. Во Франции июньская аномальная жара привела к рекордным температурам по всей стране и ухудшению условий на многих спортивных аренах.

В Испании ранее в этом месяце "Сельта" с Виго была вынуждена отложить свой стартовый матч Ла Лиги против "Осасуны" на стадионе "Балаидос" из-за грибкового заболевания газона, развившегося на фоне трех недель жары выше 25°C.