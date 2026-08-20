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Футбол 20 августа 2026 · 17:00

Ужасная жара уничтожила газон на домашней арене ПСЖ

Парижане договорились с "Ренном" об изменении места проведения стартовой игры в Лиге 1
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ужасная жара уничтожила газон на домашней арене ПСЖ
Парижане обещают обновить газон к началу сентября (Фото: ПСЖ)

Чемпион Франции ПСЖ вынужден сменить место проведения своего первого матча нового сезона Лиги 1 против "Ренна". Газон стадиона "Парк де Пренс" получил серьезные повреждения из-за аномальной жары.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу LFP.

Смена хозяина матча и факторы

Поединок первого тура между ПСЖ и "Ренном", который должен был состояться в воскресенье в Париже, теперь пройдет на поле соперника в Бретани. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) провела инспекцию газона на "Парк де Пренс" и пришла к выводу, что состояние покрытия чревато безопасностью и физической целостностью игроков.

Причиной повреждения травы стали аномальные волны жары, которые накрыли Францию нынешним летом - в конце июня температура в столице достигала почти 41°C.

ПСЖ принес извинения болельщикам за неудобства и заверил, что полностью заменит травяное покрытие до следующего домашнего матча против "Монако", который запланирован на 4 сентября.

Климатические проблемы в европейском футболе

Жаркая погода этим летом доставила хлопоты не только парижанам. Во Франции июньская аномальная жара привела к рекордным температурам по всей стране и ухудшению условий на многих спортивных аренах.

В Испании ранее в этом месяце "Сельта" с Виго была вынуждена отложить свой стартовый матч Ла Лиги против "Осасуны" на стадионе "Балаидос" из-за грибкового заболевания газона, развившегося на фоне трех недель жары выше 25°C.

Ранее мы сообщали, что ПСЖ официально подписал чемпиона мира по "Барселоне".

Теги: Футбол ПСЖ
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