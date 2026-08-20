Жахлива спека знищила газон на домашній арені ПСЖ

Чемпіон Франції ПСЖ змушений змінити місце проведення свого першого матчу нового сезону Ліги 1 проти "Ренна". Газон стадіону "Парк де Пренс" зазнав серйозних пошкоджень через аномальну спеку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу LFP .

Зміна господаря матчу та чинники

Поєдинок першого туру між ПСЖ та "Ренном", який мав відбутися цієї неділі в Парижі, тепер пройде на полі суперника в Бретані. Професійна футбольна ліга Франції (LFP) провела інспекцію газону на "Парк де Пренс" і дійшла висновку, що стан покриття загрожує безпеці й фізичній цілісності гравців.

Причиною пошкодження трави стали аномальні хвилі спеки, які накрили Францію цього літа - наприкінці червня температура в столиці сягала майже 41°C.

ПСЖ вибачився перед уболівальниками за незручності та запевнив, що повністю замінить трав'яне покриття до наступного домашнього матчу проти "Монако", який заплановано на 4 вересня.

Кліматичні проблеми в європейському футболі

Спекотна погода цього літа завдала клопоту не лише парижанам. У Франції червнева аномальна спека призвела до рекордних температур по всій країні та погіршення умов на багатьох спортивних аренах.

В Іспанії раніше цього місяця "Сельта" з Віго була змушена відкласти свій стартовий матч Ла Ліги проти "Осасуни" на стадіоні "Балаїдос" через грибкове захворювання газону, що розвинулося на тлі трьох тижнів спеки вище за 25°C.