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Футбол 20 серпня 2026 · 17:00

Жахлива спека знищила газон на домашній арені ПСЖ

Парижани домовились з "Ренном" про зміну місця проведення стартової гри в Лізі 1
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жахлива спека знищила газон на домашній арені ПСЖ
Парижани обіцяють оновити газон до початку вересня (Фото: ПСЖ)

Чемпіон Франції ПСЖ змушений змінити місце проведення свого першого матчу нового сезону Ліги 1 проти "Ренна". Газон стадіону "Парк де Пренс" зазнав серйозних пошкоджень через аномальну спеку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу LFP.

Зміна господаря матчу та чинники

Поєдинок першого туру між ПСЖ та "Ренном", який мав відбутися цієї неділі в Парижі, тепер пройде на полі суперника в Бретані. Професійна футбольна ліга Франції (LFP) провела інспекцію газону на "Парк де Пренс" і дійшла висновку, що стан покриття загрожує безпеці й фізичній цілісності гравців.

Причиною пошкодження трави стали аномальні хвилі спеки, які накрили Францію цього літа - наприкінці червня температура в столиці сягала майже 41°C.

ПСЖ вибачився перед уболівальниками за незручності та запевнив, що повністю замінить трав'яне покриття до наступного домашнього матчу проти "Монако", який заплановано на 4 вересня.

Кліматичні проблеми в європейському футболі

Спекотна погода цього літа завдала клопоту не лише парижанам. У Франції червнева аномальна спека призвела до рекордних температур по всій країні та погіршення умов на багатьох спортивних аренах.

В Іспанії раніше цього місяця "Сельта" з Віго була змушена відкласти свій стартовий матч Ла Ліги проти "Осасуни" на стадіоні "Балаїдос" через грибкове захворювання газону, що розвинулося на тлі трьох тижнів спеки вище за 25°C.

Раніше ми повідомляли, що ПСЖ офіційно підписав чемпіона світу з "Барселони".

Теги: Футбол ПСЖ
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