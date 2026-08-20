Іспанський курс триває: "Карпати" офіційно підписали зірку УПЛ

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФК "Карпати" .

Деталі трансферу та угоди

Угода між львівським клубом і 29-річним футболістом підписана за схемою "2+1" - контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон. За перехід іспанського атакувального півзахисника "Карпати" заплатили "Епіцентру" 260 тисяч євро.

Універсальний вінгер, здатний однаково якісно закривати обидва фланги атаки, вже розпочав підготовку у складі нової команди.

Етапи кар'єри

Хоакін Сіфуентес народився в іспанському Альбасете й тривалий час виступав у нижчих дивізіонах Іспанії ("Альманса", "Атлетіко Ібаньєс", "Кінтанар-дель-Рей", "Сокуельямос"). У 2023-му році він перебрався до Андорри, де у складі "Санта-Коломи" виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок країни.

Виступи в Україні

Влітку 2025-го року Сіфуентес став гравцем "Епіцентра". У дебютному (та єдиному повному) сезоні іспанець зіграв у всіх 30 матчах чемпіонату, забивши 8 голів та віддавши 7 результативних передач.

На старті сезону-2026/27 Хоакін виходив у всіх трьох стартових поєдинках та забив 2 м'ячі (обидва - у ворота київської "Оболоні" в першому турі).