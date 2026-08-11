Угроза карьере из-за укуса клеща: голкипер "Шахтера" выбыл на неопределенный срок

Голкипер донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Карьера 24-летнего футболиста оказалась под серьезной угрозой после того, как несколько месяцев назад его укусил клещ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление футбольного инсайдера Игоря Бурбаса .

Последствия инфекции и борьба за возвращение

По информации Бурбаса, клещ укусил футболиста несколько месяцев назад - но его обнаружили не сразу. Поэтому опасный паразит в течение определенного времени находился в организме спортсмена незамеченным.

Это спровоцировало глубокое поражение организма инфекцией, что впоследствии привело к острому воспалению внутренних органов. Больше всего в результате болезни пострадала сердечно-сосудистая система, в частности сердце игрока.

Пока команда квалифицированных медиков делает все возможное, чтобы вылечить вратаря. Несмотря на то, что врачи пока не дают никаких конкретных прогнозов сроков выздоровления, своевременная диагностика проблемы позволила избежать худшего и фатального сценария.

Сейчас все усилия направлены не только на спасение футбольной карьеры Кирилла, но и его возвращение к полноценной нормальной жизни.

Выступления за "Шахтер" и сборную

Из-за болезни Фесюн не смог принять полноценное участие в подготовке "горняков" к новому сезону - он пропустил все товарищеские поединки донецкой команды на летних тренировочных сборах, которые проходили в Словении.

Кирилл Фесюн перешел в лагерь донецкого "Шахтера" в июне 2024-го года из коваловского "Колоса". В прошлом футбольном сезоне вратарь провел за "оранжево-черных" 8 официальных матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 мячей и записал на свой счет 4 "сухих" поединка.

Игрок имеет солидный опыт выступлений на международном уровне, защищая цвета молодежной и олимпийской сборных Украины. Тренерский штаб и партнеры по команде надеются на скорейшее выздоровление игрока.