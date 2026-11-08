"За последние годы такого не видел": Суркис неожиданно оценил изменения в "Динамо"

Кендзерек имеет доверие от руководства

По словам президента "Динамо", у Кендзерока не было достаточно времени для полноценной подготовки команды, которую обычно проводят во время межсезонного собрания. Именно этим Суркис объясняет физические проблемы киевлян.

"Команда физически еще не готова играть на самом высоком уровне. Даже когда мы начали играть в большинстве, это было заметно. Но я надеюсь, что сейчас будет двухнедельная пауза, и он сможет наверстать упущенное. На сегодняшний день я ему доверяю", - отметил Суркис.

Президент клуба также упомянул о работе Арды Турана, проводя параллели с нынешним наставником "Динамо". По его мнению, турецкий специалист в свое время получил в распоряжение качественный состав, в то время как в киевской команде основу составляют украинские футболисты.

Суркис доволен атмосферой в команде

Отдельно президент "Динамо" отметил положительные изменения в коллективе после прихода Кендзерека и его тренерского штаба.

По словам Суркиса, новый наставник привел знакомых ему специалистов, что помогло улучшить микроклимат в команде. Руководитель клуба подчеркнул, что даже после неудачного результата атмосфера в раздевалке остается положительной.

"Я полностью доверяю ему. За последние годы я не видел в раздевалке такой атмосферы, которая царит сегодня, даже после игры, которую мы не выиграли. Сегодня сыграли вничью – 0:0. Мы будем бороться дальше, и я надеюсь, что у него все получится", – подытожил президент киевлян.