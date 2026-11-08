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Футбол 08 листопада 2026 · 22:16

"За останні роки такого не бачив": Суркіс несподівано оцінив зміни в "Динамо"

Президент киян висловився про роботу Мацея Кендзьорека
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"За останні роки такого не бачив": Суркіс несподівано оцінив зміни в "Динамо"
Ігор Суркіс (фото: ФК "Динамо")

Ігор Суркіс висловився про роботу головного тренера "Динамо" Мацея Кендзьорека, пояснив фізичну неготовність команди та оцінив зміни в атмосфері роздягальні після приходу польського фахівця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Кендзьорек має довіру від керівництва

За словами президента "Динамо", Кендзьорек не мав достатньо часу для повноцінної підготовки команди, яку зазвичай проводять під час міжсезонних зборів. Саме цим Суркіс пояснює фізичні проблеми киян.

"Команда фізично ще не готова грати на найвищому рівні. Навіть коли ми почали грати в більшості, це було помітно. Але я сподіваюся, що зараз буде двотижнева пауза, і він зможе надолужити згаяне. На сьогоднішній день я йому довіряю", – зазначив Суркіс.

Президент клубу також згадав про роботу Арди Турана, проводячи паралелі з нинішнім наставником "Динамо". На його думку, турецький фахівець свого часу отримав у розпорядження якісний склад, тоді як у київській команді основу становлять українські футболісти.

Суркіс задоволений атмосферою в команді

Окремо президент "Динамо" відзначив позитивні зміни в колективі після приходу Кендзьорека та його тренерського штабу.

За словами Суркіса, новий наставник привів знайомих йому фахівців, що допомогло покращити мікроклімат у команді. Керівник клубу наголосив, що навіть після невдалого результату атмосфера в роздягальні залишається позитивною.

"Я повністю довіряю йому. За останні роки я не бачив у роздягальні такої атмосфери, яка панує сьогодні, навіть після гри, яку ми не виграли. Сьогодні зіграли внічию – 0:0. Ми будемо боротися далі, і я сподіваюся, що в нього все вийде", – підсумував президент киян.

У 12-му турі УПЛ "Динамо" на виїзді зіграло внічию із "Шахтарем": українське класичне і цього разу не обійшлося без вилучення.

Теги: Динамо Игорь Суркис УПЛ
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