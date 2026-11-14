"Они будут стремиться отомстить": тренер Северной Ирландии рассказал, чего ждет от матча против Украины

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нилл поделился ожиданиями от матча против Украины в пятом туре Лиги наций. Наставник хозяев призвал команду более эффективно реализовывать голевые моменты и предупредил, что на этот раз украинцы будут настроены на реванш за предыдущее поражение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на предматчевой комментарий Майкла О'Нилла на официальном сайте Ирландской футбольной ассоциации (Irish FA).

О'Нилл требует от команды большей результативности

Сборная Северной Ирландии подходит к домашнему поединку с Украиной в статусе лидера группы.

Несмотря на успешные результаты Майкл О'Нилл считает, что его подопечные могли выступить лучше в домашних матчах. В частности, североирландцы не смогли забить Венгрию и Грузию, сыграв с обоими соперниками со счетом 0:0.

"Мы создали немало моментов в двух предыдущих домашних встречах, поэтому перед игрой с Украиной буду акцентировать внимание футболистов на необходимости лучше реализовывать свои шансы", - отметил тренер.

В то же время О'Нилл доволен оборонной игрой команды. Северная Ирландия остается единственной сборной в текущем розыгрыше Лиги наций, еще не пропускавшей голов.

Тренер ожидает более сложного матча против Украины

В предыдущей встрече, состоявшейся 2 октября в словацкой Трави, Северная Ирландия разгромила Украину со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отличился защитник Кайрон Браун.

Однако О'Нилл не ожидает, что на этот раз у его команды будет такое же преимущество.

"Наше выступление в Словакии против Украины было первоклассным. Но я думаю, что украинцы сделали выводы после поражения в Трнаве, поэтому ожидаю, что они будут серьезно атаковать нас", - заявил наставник.

По словам тренера, его команду ждет непростое испытание как в матче с Украиной, так и в заключительной игре группового этапа против Венгрии.

О'Нилл выделил Николенко, Крупского и Краснопира

Отдельно наставник Северной Ирландии проанализировал игровую модель сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры.

Он обратил внимание, что "сине-желтые" обычно используют схему 3-5-2, которая во время обороны трансформируется в 5-3-2. Украинцы действуют компактно без мяча и пытаются быстро переходить в атаку по его возвращении.

Особое внимание О'Нилл уделил фланговым защитникам. В частности, он отметил вернувшегося в состав после травмы Виталия Миколенко и Илью Крупского, которого охарактеризовал как быстрого и работоспособного футболиста с хорошими атакующими качествами.

Также тренер выделил нападающего "Полесья" Игоря Краснопира, забившего девять голов в первых десяти матчах нынешнего сезона УПЛ, и Артема Довбика, выступающего за итальянскую "Болонью".

Турнирное положение перед матчем

Перед пятым туром Северная Ирландия возглавляет группу B2 с восемью очками. Венгрия имеет семь баллов, Украина – четыре, Грузия – два.

Поединок между Северной Ирландией и Украиной состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

После этого обе команды проведут заключительные матчи группового этапа: Украина примет Грузию, а Северная Ирландия сыграет на выезде против Венгрии.