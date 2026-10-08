"У них есть потенциал": Михайленко назвал игроков молодежки, которые могут получить вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины U-21 Дмитрий Михайленко оценил перспективы Геннадия Синчука и Даниила Кревсуна получить вызов национальной команде.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Михайленко для "Украинского футбола".
По словам Михайленко, оба футболиста имеют необходимый потенциал для выступлений за главную сборную Украины. В то же время, конкретные сроки их возможного вызова зависят от дальнейшего прогресса игроков.
"Мне кажется, они имеют высокий потенциал, чтобы играть за национальную сборную. Когда именно это произойдет - вопрос открыт. Многое зависит от них самих и от того, как они будут прогрессировать. Но ребята молодцы", - сказал Михайленко.
Синчук уже попадал в резервный список национальной команды, тогда как Кревсун в матче молодежной сборной против Турции выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Михайленко также отметил, что тренерский штаб национальной сборной уже активно привлекает его бывших подопечных. Речь идет об Илье Крупском, Матвее Пономаренко и Тарасе Михавко. Все трое уже получали игровое время в главной команде Украины.
"Думаю, это нормальное количество. В нынешнем составе есть еще два-три футболиста, которые в ближайшем будущем могут получить вызов", – добавил Михайленко.
При этом у Геннадия Синчука уже есть дебют за национальную команду. 31 мая 2026 года он вышел на поле в товарищеском матче против Польши, который Украина выиграла со счетом 2:0.
Полузащитник провел на поле 15 минут под руководством главного тренера сборной Андреа Мальдеры.
Ранее мы сообщали, что в последнем матче Лиги наций Украина проиграла Венгрии и усложнила себе борьбу за выход из группы.