rbc.ua
UA | RU
Четверг, 08 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "У них есть потенциал": Михайленко назвал игроков молодежки, которые могут получить вызов в сборную Украины
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 08 октября 2026 · 16:42

"У них есть потенциал": Михайленко назвал игроков молодежки, которые могут получить вызов в сборную Украины

Тренер молодежной команды считает, что у Синчука и Кревсуна есть потенциал для главной сборной
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"У них есть потенциал": Михайленко назвал игроков молодежки, которые могут получить вызов в сборную Украины
Синчук во время дебюта в сборной (Фото: synchuk_10, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Главный тренер сборной Украины U-21 Дмитрий Михайленко оценил перспективы Геннадия Синчука и Даниила Кревсуна получить вызов национальной команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Михайленко для "Украинского футбола".

Михайленко оценил перспективы Синчука и Кревсуна

По словам Михайленко, оба футболиста имеют необходимый потенциал для выступлений за главную сборную Украины. В то же время, конкретные сроки их возможного вызова зависят от дальнейшего прогресса игроков.

"Мне кажется, они имеют высокий потенциал, чтобы играть за национальную сборную. Когда именно это произойдет - вопрос открыт. Многое зависит от них самих и от того, как они будут прогрессировать. Но ребята молодцы", - сказал Михайленко.

Синчук уже попадал в резервный список национальной команды, тогда как Кревсун в матче молодежной сборной против Турции выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Еще несколько игроков могут получить вызов

Михайленко также отметил, что тренерский штаб национальной сборной уже активно привлекает его бывших подопечных. Речь идет об Илье Крупском, Матвее Пономаренко и Тарасе Михавко. Все трое уже получали игровое время в главной команде Украины.

"Думаю, это нормальное количество. В нынешнем составе есть еще два-три футболиста, которые в ближайшем будущем могут получить вызов", – добавил Михайленко.

Дебют за сборную Украины

При этом у Геннадия Синчука уже есть дебют за национальную команду. 31 мая 2026 года он вышел на поле в товарищеском матче против Польши, который Украина выиграла со счетом 2:0.

Полузащитник провел на поле 15 минут под руководством главного тренера сборной Андреа Мальдеры.

Ранее мы сообщали, что в последнем матче Лиги наций Украина проиграла Венгрии и усложнила себе борьбу за выход из группы.

Теги: Футбол
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Олейникова, в статусе первой сеяной, неожиданно снялась с турнира в Китае после разговора с врачом Олейникова, в статусе первой сеяной, неожиданно снялась с турнира в Китае после разговора с врачом Турану готовят новую работу: тренер "Шахтера" может возглавить сборную Турану готовят новую работу: тренер "Шахтера" может возглавить сборную Роналду грозит жесткая дисквалификация из-за скандального демарша в сборной Роналду грозит жесткая дисквалификация из-за скандального демарша в сборной
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор