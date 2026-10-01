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Футбол 01 октября 2026 · 19:27

Виллиан пригласил болельщиков поддержать "Шахтер" в Лондоне (видео)

"Горняки" проведут на "Стемфорд Бридж" четыре матча Лиги чемпионов
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Виллиан пригласил болельщиков поддержать "Шахтер" в Лондоне (видео)
Виллиан в составе "Шахтера" (фото: ФК "Шахтер")
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Бывший вингер донецкого "Шахтера" бразилец Виллиан записал специальное обращение к болельщикам в преддверии домашних матчей "горняков" в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram донецкого клуба.

Обращение легенды

Виллиан приглашает болельщиков посетить матчи "Шахтера" в общем этапе Лиги чемпионов, которые примет Лондон. Клуб уже открыл продажу билетов и специальных пакетов на все домашние поединки турнира в Великобритании.

В частности, болельщики смогут посетить следующие встречи на "Стэмфорд Бридж":

  • против греческого АЕКа – 14 октября
  • против португальского "Спортинга" – 3 ноября
  • против турецкого "Фенербахче" – 25 ноября
  • против испанского "Реала" – 27 января

Историческая арена для "горняков"

Домашние матчи донецкой команды примет "Стэмфорд Бридж" – одна из самых известных и старейших футбольных арен Англии, открытая еще в 1877 году. Стадион расположен в районе Фулхэм на западе Лондона и является домашним для "Челси" с 1905 года.

После масштабных реконструкций в 1970–2000-х годах легендарный стадион приобрел современный вид и сейчас способен вместить 40 022 зрителя.

Виллиан связывает "Шахтер" и "Стэмфорд Бридж"

Отметим, что Виллиан успел поиграть и за "Шахтер" (2007–2012 годы), и на "Стэмфорд Бридж" – за "Челси" (2013–2020).

Сейчас 38-летний футболист находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был бразильский "Гремио", контракт с которым истек летом этого года.

Ранее стало известно, что "Шахтер" не приедет в Киев на матч с "Оболонью" в УПЛ.

Теги: Шахтер Футбол
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