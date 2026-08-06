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Футбол 06 августа 2026 · 15:41

Известного футболиста убили вблизи дома: шокирующие детали

27-летний игрок сборной Уганды стал жертвой грабителей
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Известного футболиста убили вблизи дома: шокирующие детали
Футболист погиб в больнице (Фото: SC Villa)

В Уганде в возрасте 27 лет погиб полузащитник национальной сборной и капитан клуба "СК Вилла" Дэвид Овори. Спортсмен получил смертельные травмы в результате жестокого нападения грабителей вблизи собственного дома в столице страны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба "СК Вилла".

Нападение во время ограбления и смерти в больнице

Трагический инцидент произошел при попытке грабителей угнать в Оворе мобильный телефон и другие ценные вещи. 27-летний футболист попытался сопротивляться нападающим, однако преступники жестоко забили его брусчаткой на улице и скрылись, оставив без сознания.

Спортсмена немедленно доставили в ближайшую клинику, а затем перевели в частное медицинское учреждение в Кампале. Несмотря на усилия врачей, 5 августа Дэвид Овори скончался от травм.

Местная полиция уже приступила к масштабному расследованию.

"Место инцидента было задокументировано и проработано, чтобы обеспечить сбор и хранение всех соответствующих доказательств", - отметила представитель полиции Кампали Рэйчел Кавала.

Легенда местного клуба и выступления в Европе

Дэвид Овори являлся ключевой фигурой для футбола Уганды. Большую часть своей карьеры он провел в составе "СК Вилла" – рекордсмена Премьер-лиги страны. В роли капитана полузащитник помог клубу прервать 20-летнюю паузу и завоевать вожделенный чемпионский титул.

Кроме успехов на родине и выступлений за национальную сборную Уганды, Овори имел опыт выступлений в Европе, где защищал цвета испанского "Велеса" (2021-2022) и шведского "Утсиктенса" (2022-2023).

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Теги: Футбол
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