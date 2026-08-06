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Футбол 06 серпня 2026 · 15:41

Відомого футболіста вбили поблизу дому: шокуючі деталі

27-річний гравець збірної Уганди став жертвою грабіжників
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Відомого футболіста вбили поблизу дому: шокуючі деталі
Футболіст загинув в лікарні (Фото: SC Villa)

В Уганді у віці 27 років загинув півзахисник національної збірної та капітан клубу "СК Вілла" Девід Оворі. Спортсмен зазнав смертельних травм внаслідок жорстокого нападу грабіжників поблизу власного будинку в столиці країни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт футбольного клубу "СК Вілла".

Напад під час пограбування та смерть у лікарні

Трагічний інцидент стався під час спроби грабіжників викрасти в Оворі мобільний телефон та інші цінні речі. 27-річний футболіст спробував чинити опір нападникам, проте злочинці жорстоко забили його бруківкою на вулиці й втекли, залишивши непритомним.

Спортсмена негайно доправили до найближчої клініки, а згодом перевели до приватного медичного закладу в Кампалі. Попри зусилля лікарів, 5 серпня Девід Оворі помер від отриманих травм.

Місцева поліція вже розпочала масштабне розслідування.

"Місце інциденту було задокументовано та опрацьовано, щоб забезпечити збір та збереження всіх відповідних доказів", - зазначила речниця поліції Кампалі Рейчел Кавала.

Легенда місцевого клубу та виступи в Європі

Девід Оворі був ключовою фігурою для футболу Уганди. Більшу частину своєї кар'єри він провів у складі "СК Вілла" - рекордсмена Прем'єр-ліги країни. У ролі капітана півзахисник допоміг клубу перервати 20-річну паузу та здобути жаданий чемпіонський титул.

Окрім успіхів на батьківщині та виступів за національну збірну Уганди, Оворі мав досвід виступів у Європі, де захищав кольори іспанського "Велеса" (2021–2022) та шведського "Утсіктенса" (2022–2023).

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Теги: Футбол
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