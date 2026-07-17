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Футбол 17 июля 2026 · 19:17

УПЛ осталась без бороды: "Харьков" попрощался с легионером

Бразильский полузащитник провел в харьковском клубе 63 матча
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
УПЛ осталась без бороды: "Харьков" попрощался с легионером
Ари Моура (фото: ФК "Харьков")

Футбольный клуб "Харьков" продолжает обновлять состав на новый сезон. Однако сыграть за харьковскую команду после ребрендинга не сможет бразильский полузащитник Ари Моура.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу ФК "Харьков" .

Сколько лет Ари Моура играл за "Харьков"

К "Металлисту 1925" футболист пришел в 2023 году. За это время он сыграл 63 матча и забил 19 мячей. Интересно, что вместе с клубом Ари Моура выбывал в Первую лигу, но вернулся в УПЛ.

В официальном заявлении клуба не сообщают о причинах расставания с опытным крайним полузащитником.

Этим летом "Металлист 1925" провел ребрендинг, сменив логотип, клубные цвета и имя – в новом сезоне команда носит название ФК "Харьков".

Трансферы "Харькова"

Уход Ари Моуры отчасти объясняется кадровой перезагрузкой в структуре ФК "Харьков". В текущее межсезонье харьковчане уже совершили несколько трансферов на усиление. В частности, в команду пришел Александр Яцик из киевского "Динамо", а также аргентинский полузащитник Рафаэль Профини из "Унион Санта-Фе" и Карлос Парако из "Кривбасса".

Согласно данным Transfermarkt, за этих троих футболистов харьковский клуб заплатил 5,1 млн евро.

В прошлом сезоне команда Младена Бартуловича финишировала на пятом месте в Украинской Премьер-лиге .

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Теги: УПЛ Харьков
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