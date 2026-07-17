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Футбол 17 липня 2026 · 19:17

УПЛ залишилася без бороди: "Харків" попрощався з легіонером

Бразильський півзахисник провів у харківському клубі 63 матчі
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
УПЛ залишилася без бороди: "Харків" попрощався з легіонером
Арі Моура (фото: ФК "Харків")

Футбольний клуб "Харків" продовжує оновлювати склад на новий сезон. Однак зіграти за харківську команду після ребрендингу не зможе бразильський півзахисник Арі Моура.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу ФК "Харків".

Скільки років Арі Моура грав за "Харків"

До "Металіста 1925" футболіст прийшов у 2023 році. За цей час він зіграв 63 матчі та забив 19 м'ячів. Цікаво, що разом із клубом Арі Моура вибував у Першу лігу, але повернувся до УПЛ.

В офіційній заяві клубу не повідомляють про причини розставання із досвідченим крайнім півзахисником.

Цього літа "Металіст 1925" провів ребрендинг, змінивши логотип, клубні кольори та ім'я – у новому сезоні команда носитеме назву ФК "Харків".

Трансфери "Харкова"

Відхід Арі Моури частково пояснюється кадровим перезавантаженням у структурі ФК "Харків". У поточне міжсезоння харків'яни вже здійснили кілька трансферів на підсилення. Зокрема, до команди прийшов Олександр Яцик з київського "Динамо", а також аргентинський півзахисник Рафаель Профіні з "Уніон Санта-Фе" та Карлос Парако з "Кривбасу".

Згідно з даними Transfermarkt, за цих троїх футболістів харківський клуб заплатив 5,1 млн євро.

Минулого сезону команда Младена Бартуловича фінішувала на п'ятому місці в Українській Прем'єр-лізі.

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Теги: УПЛ Харків
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