Украина – Венгрия: где и когда смотреть повторную битву команд в Лиге наций

Детали матча и турнирная ситуация

Поединок состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Стартовый свисток арбитра Игоря Паяца из Хорватии прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Команды уже встречались в первом туре 25 сентября. Тогда украинцы победили в Будапеште со счётом 1:0.

После этого Украина сыграла вничью с Грузией (0:0) и потерпела разгромное поражение от Северной Ирландии (0:3). На данный момент команда Андреа Мальдеры имеет 4 очка и занимает второе место в группе 2 дивизиона B.

Венгрия также набрала 4 очка. После поражения от Украины команда Марко Росси сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0), а в предыдущем туре победила Грузию (1:0). Венгры идут третьими, уступая украинцам из-за поражения в очной встрече.

Единоличным лидером группы является Северная Ирландия, которая имеет 7 очков. Грузия с одним баллом замыкает квартет.

Кадровые потери Украины

Перед матчем кадровая ситуация в украинской сборной стала еще сложнее. Николай Матвиенко и Даниил Сикан, получившие желтые карточки в предыдущем поединке, пропустят встречу из-за дисквалификации.

Не сыграет и один из лидеров команды Георгий Судаков. Полузащитник получил травму в матче против Северной Ирландии. Под вопросом также участие в игре еще трех исполнителей – Богдана Михайличенко, Александра Зубкова и Николая Шапаренко.

Перед Андреа Мальдерой стоит вопрос, насколько глубока будет ротация состава. В то же время, матч имеет высокое турнирное значение, ведь Украина получает одну из последних возможностей сократить отставание от Северной Ирландии.

Проблемы Венгрии

Потери есть и у соперника украинской сборной. В матче против Северной Ирландии правый защитник Лоик Болла покинул поле на носилках. Впоследствии у футболиста диагностировали ушиб и растяжение мышц голеностопа – его участие в поединке с Украиной остается под вопросом.

Кроме того, венгры точно не смогут рассчитывать на левого защитника Милоша Керкеза, которого недавно вместе с отцом внесли в базу "Миротворца". В предыдущем матче против Грузии футболист английского "Ливерпуля" получил вторую желтую карточку в турнире и пропустит встречу из-за дисквалификации.

Где и когда смотреть игру

Прямую трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO. Игру можно будет просмотреть на канале MEGOGO Футбол 1 при наличии соответствующей подписки. Также матч в прямом эфире будет транслировать телеканал MEGOGO Спорт. Его можно бесплатно просмотреть в эфире Т2 и кабельных сетях.

Перед игрой запланирована предматчевая студия. Она начнется в 20.30. К ведущему Виталию Кравченко присоединятся Александр Головко и Вадим Скичко.

Комментировать противостояние Сергей Лукьяненко и Александр Мельниченко.