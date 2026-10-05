Україна – Угорщина: де та коли дивитися повторну битву команд в Лізі націй

Деталі матчу та турнірна ситуація

Поєдинок відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Стартовий свисток арбітра Ігора Паяца з Хорватії пролунає о 21:45 за київським часом.

Команди вже зустрічалися в першому турі 25 вересня. Тоді українці перемогли в Будапешті з рахунком 1:0.

Після цього Україна зіграла внічию з Грузією (0:0) та зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії (0:3). Наразі команда Андреа Мальдери має 4 очки та посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B.

Угорщина також набрала 4 очки. Після поразки від України команда Марко Россі зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0), а в попередньому турі перемогла Грузію (1:0). Угорці йдуть третіми, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.

Одноосібним лідером групи є Північна Ірландія, яка має 7 очок. Грузія з одним балом замикає квартет.

Кадрові втрати України

Перед матчем кадрова ситуація в українській збірній стала ще складнішою. Микола Матвієнко та Данило Сікан, які отримали жовті картки в попередньому поєдинку, пропустять зустріч через дискваліфікацію.

Не зіграє і один із лідерів команди Георгій Судаков. Півзахисник зазнав травми в матчі проти Північної Ірландії. Під питанням також участь у грі ще трьох виконавців – Богдана Михайліченка, Олександра Зубкова та Миколи Шапаренка.

Перед Андреа Мальдерою постає питання, наскільки глибокою буде ротація складу. Водночас матч має високе турнірне значення, адже Україна отримує одну з останніх можливостей скоротити відставання від Північної Ірландії.

Проблеми Угорщини

Втрати є і в суперника української збірної. У матчі проти Північної Ірландії правий захисник Лоїк Болла залишив поле на ношах. Згодом у футболіста діагностували забій та розтягнення м'язів гомілкостопу – його участь у поєдинку з Україною залишається під питанням.

Крім того, угорці точно не зможуть розраховувати на лівого захисника Мілоша Керкеза, якого нещодавно разом із батьком внесли до бази "Миротворця". У попередньому матчі проти Грузії футболіст англійського "Ліверпуля" отримав другу жовту картку в турнірі та пропустить зустріч через дискваліфікацію.

Де і коли дивитися гру

Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Гру можна буде переглянути на каналі MEGOGO Футбол 1 за наявності відповідної передплати. Також матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал MEGOGO Спорт. Його можна безкоштовно переглянути в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Перед грою запланована передматчева студія. Вона розпочнеться о 20:30. До ведучого Віталія Кравченка приєднаються Олександр Головко та Вадим Скічко.

Коментуватимуть протистояння Сергій Лук'яненко та Олександр Мельниченко.