УАФ Маркетинг получил штраф на 5,2 млн грн: что произошло

УАФ Маркетинг получил штраф почти на 5,2 млн грн из-за несоблюдения правил рекламы азартных игр. Нарушения обнаружили во время кампании онлайн-казино – титульного спонсора Кубка Украины-2026/2027.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу госагентства PlayCity .

За что оштрафовали УАФ Маркетинг

Нарушение PlayCity зафиксировало во время рекламной кампании онлайн-казино, являющееся титульным спонсором Кубка Украины-2026/2027. В частности, рекламу азартных игр размещали в Threads-аккаунте УАФ.

При этом этот профиль не зарегистрирован в Реестре субъектов в сфере медиа. Также регулятор обнаружил нарушения на других официальных площадках УАФ.

Какие требования к рекламе нарушили

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола, а также на ее страницах в Instagram и YouTube не было указано обязательное возрастное ограничение 21+. Кроме того, рекламные макеты не содержали необходимых предупреждений о:

риск возникновения лудомания;

необходимость ответственной игры;

возрастное ограничение для участия в азартных играх.

В PlayCity подчеркнули, что реклама азартных игр имеет четко определенные законодательством требования, а за их нарушение предусмотрена ответственность.

УАФ Маркетинг должен оплатить почти 5,2 млн. грн.

По совокупности выявленных нарушений ООО "УАФ Маркетинг" получило штраф в размере почти 5,2 млн. грн.

Решение касается именно нарушений правил распространения рекламы азартных игр во время соответствующей рекламной кампании.