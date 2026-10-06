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Футбол 06 октября 2026 · 17:53

УАФ Маркетинг получил штраф на 5,2 млн грн: что произошло

Регулятор выявил несколько нарушений во время рекламной кампании
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
УАФ Маркетинг получил штраф на 5,2 млн грн: что произошло
Причиной штрафа стали нарушения правил рекламы азартных игр (Фото: УАФ)
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УАФ Маркетинг получил штраф почти на 5,2 млн грн из-за несоблюдения правил рекламы азартных игр. Нарушения обнаружили во время кампании онлайн-казино – титульного спонсора Кубка Украины-2026/2027.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу госагентства PlayCity.

За что оштрафовали УАФ Маркетинг

Нарушение PlayCity зафиксировало во время рекламной кампании онлайн-казино, являющееся титульным спонсором Кубка Украины-2026/2027. В частности, рекламу азартных игр размещали в Threads-аккаунте УАФ.

При этом этот профиль не зарегистрирован в Реестре субъектов в сфере медиа. Также регулятор обнаружил нарушения на других официальных площадках УАФ.

Какие требования к рекламе нарушили

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола, а также на ее страницах в Instagram и YouTube не было указано обязательное возрастное ограничение 21+. Кроме того, рекламные макеты не содержали необходимых предупреждений о:

  • риск возникновения лудомания;
  • необходимость ответственной игры;
  • возрастное ограничение для участия в азартных играх.

В PlayCity подчеркнули, что реклама азартных игр имеет четко определенные законодательством требования, а за их нарушение предусмотрена ответственность.

УАФ Маркетинг должен оплатить почти 5,2 млн. грн.

По совокупности выявленных нарушений ООО "УАФ Маркетинг" получило штраф в размере почти 5,2 млн. грн.

Решение касается именно нарушений правил распространения рекламы азартных игр во время соответствующей рекламной кампании.

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Теги: Футбол
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