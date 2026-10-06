УАФ Маркетинг отримала штраф на 5,2 млн грн: що сталося

УАФ Маркетинг отримала штраф майже на 5,2 млн грн через недотримання правил реклами азартних ігор. Порушення виявили під час кампанії онлайн-казино - титульного спонсора Кубка України-2026/2027.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу держагентства PlayCity .

За що оштрафували УАФ Маркетинг

Порушення PlayCity зафіксувало під час рекламної кампанії онлайн-казино, яке є титульним спонсором Кубка України-2026/2027. Зокрема, рекламу азартних ігор розміщували у Threads-акаунті УАФ.

При цьому цей профіль не зареєстрований у Реєстрі суб'єктів у сфері медіа. Також регулятор виявив порушення на інших офіційних майданчиках УАФ.

Які вимоги до реклами порушили

На офіційному сайті Української асоціації футболу, а також на її сторінках в Instagram та YouTube не було зазначено обов'язкове вікове обмеження 21+. Крім того, рекламні макети не містили необхідних попереджень про:

ризик виникнення лудоманії;

необхідність відповідальної гри;

вікове обмеження для участі в азартних іграх.

У PlayCity наголосили, що реклама азартних ігор має чітко визначені законодавством вимоги, а за їх порушення передбачена відповідальність.

УАФ Маркетинг має сплатити майже 5,2 млн грн

За сукупністю виявлених порушень ТОВ "УАФ Маркетинг" отримало штраф у розмірі майже 5,2 млн грн.

Рішення стосується саме порушень правил розповсюдження реклами азартних ігор під час відповідної рекламної кампанії.