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Футбол 06 жовтня 2026 · 17:53

УАФ Маркетинг отримала штраф на 5,2 млн грн: що сталося

Регулятор виявив одразу кілька порушень під час рекламної кампанії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УАФ Маркетинг отримала штраф на 5,2 млн грн: що сталося
Причиною штрафу стали порушення правил реклами азартних ігор (Фото: УАФ)
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УАФ Маркетинг отримала штраф майже на 5,2 млн грн через недотримання правил реклами азартних ігор. Порушення виявили під час кампанії онлайн-казино - титульного спонсора Кубка України-2026/2027.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу держагентства PlayCity.

За що оштрафували УАФ Маркетинг

Порушення PlayCity зафіксувало під час рекламної кампанії онлайн-казино, яке є титульним спонсором Кубка України-2026/2027. Зокрема, рекламу азартних ігор розміщували у Threads-акаунті УАФ.

При цьому цей профіль не зареєстрований у Реєстрі суб'єктів у сфері медіа. Також регулятор виявив порушення на інших офіційних майданчиках УАФ.

Які вимоги до реклами порушили

На офіційному сайті Української асоціації футболу, а також на її сторінках в Instagram та YouTube не було зазначено обов'язкове вікове обмеження 21+. Крім того, рекламні макети не містили необхідних попереджень про:

  • ризик виникнення лудоманії;
  • необхідність відповідальної гри;
  • вікове обмеження для участі в азартних іграх.

У PlayCity наголосили, що реклама азартних ігор має чітко визначені законодавством вимоги, а за їх порушення передбачена відповідальність.

УАФ Маркетинг має сплатити майже 5,2 млн грн

За сукупністю виявлених порушень ТОВ "УАФ Маркетинг" отримало штраф у розмірі майже 5,2 млн грн.

Рішення стосується саме порушень правил розповсюдження реклами азартних ігор під час відповідної рекламної кампанії.

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Теги: Футбол
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