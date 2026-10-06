УАФ Маркетинг отримала штраф на 5,2 млн грн: що сталося

УАФ Маркетинг отримала штраф майже на 5,2 млн грн через недотримання правил реклами азартних ігор. Порушення виявили під час кампанії онлайн-казино - титульного спонсора Кубка України-2026/2027.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу держагентства PlayCity.
Порушення PlayCity зафіксувало під час рекламної кампанії онлайн-казино, яке є титульним спонсором Кубка України-2026/2027. Зокрема, рекламу азартних ігор розміщували у Threads-акаунті УАФ.
При цьому цей профіль не зареєстрований у Реєстрі суб'єктів у сфері медіа. Також регулятор виявив порушення на інших офіційних майданчиках УАФ.
На офіційному сайті Української асоціації футболу, а також на її сторінках в Instagram та YouTube не було зазначено обов'язкове вікове обмеження 21+. Крім того, рекламні макети не містили необхідних попереджень про:
У PlayCity наголосили, що реклама азартних ігор має чітко визначені законодавством вимоги, а за їх порушення передбачена відповідальність.
За сукупністю виявлених порушень ТОВ "УАФ Маркетинг" отримало штраф у розмірі майже 5,2 млн грн.
Рішення стосується саме порушень правил розповсюдження реклами азартних ігор під час відповідної рекламної кампанії.
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