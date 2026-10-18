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Футбол 18 октября 2026 · 11:46

Туран не рискнет удивлять "Интер": тренер "Шахтера" сделал неожиданное заявление перед матчем ЛЧ

Наставник "горняков" рассказал о главной опасности для своей команды
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Туран не рискнет удивлять "Интер": тренер "Шахтера" сделал неожиданное заявление перед матчем ЛЧ
Арда Туран (фото: ФК "Шахтер")
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Главный тренер донецкого 'Шахтера' Арда Туран поделился ожиданиями от предстоящего противостояния 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против миланского 'Интера'. Наставник откровенно оценил уровень соперника и рассказал о главных рисках для своей команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт чемпионов Украины.

Туран оценил силу "Интера"

Арда Туран подчеркнул, что "Интер" является одним из сильнейших клубов Европы. По словам тренера, попытки неожиданно удивить итальянцев могут обернуться проблемами для самих "горняков".

"На самом деле, если мы попробуем удивить "Интер", то он очень неприятно удивит нас. Безусловно, мы традиционно будем учитывать сильные и слабые стороны будущего соперника", - отметил наставник "Шахтера".

Тренер объяснил, что полноценный анализ миланцев еще впереди. До завершения предыдущего матча все мысли команды были сосредоточены на противостоянии с "Колосом" в УПЛ.

Философия "Шахтера" перед матчем ЛЧ

По словам Турана, после завершения предыдущей встречи команда переключится на подготовку к еврокубковому поединку. Тогда тренерский штаб детальнее изучит соперника и определит, как использовать его слабые стороны и нейтрализовать сильные.

"Ведь "Интер" - это одна из сильнейших команд европейского футбола, соперник невероятного уровня и масштаба, и мы это осознаем. Тем не менее, как я уже подчеркивал, мы хотим придерживаться нашей философии, не отступать и не переставать быть "Шахтером", - подчеркнул Туран.

Матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер" состоится в среду, 21 октября, в Милане. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что "Интер" остался без чемпиона мира в преддверии битвы с "Шахтером" в ЛЧ.

Теги: Шахтер
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