rbc.ua
UA | RU
Пятница, 16 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Еще одна потеря к матчу с "Шахтером": "Интер" остался без чемпиона мира накануне битвы в ЛЧ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 16 октября 2026 · 21:05

Еще одна потеря к матчу с "Шахтером": "Интер" остался без чемпиона мира накануне битвы в ЛЧ

Ключевой защитник команды выбыл из обоймы из-за травмы бедра
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Еще одна потеря к матчу с "Шахтером": "Интер" остался без чемпиона мира накануне битвы в ЛЧ
Бенжамен Павар (фото: ФК "Интер")
Додати як бажане джерело в Google

Итальянский "Интер" получил очередной ощутимый кадровый удар перед матчем третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Миланцы потеряли ведущего центрального защитника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт миланского клуба.

Серьезная травма и сроки восстановления

Французский центральный защитник "нерадзурри" Бенжамен Павар травмировался во время тренировочного процесса. Утреннее медицинское обследование 16 октября в клинике Humanitas обнаружило у 30-летнего футболиста растяжение приводной мышцы правого бедра.

По информации итальянских СМИ, на полное восстановление и реабилитацию чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции уйдет около трех недель. Это означает, что Павар гарантированно пропустит предстоящее противостояние с "горняками", запланированное на среду, 21 октября.

Кто в лазарете "Интера"

Травма Павара стала уже не первой серьезной проблемой для тренерского штаба чемпиона Италии перед еврокубковой дуэлью с "Шахтером". "Интер" столкнулся с целой волной повреждений среди ведущих исполнителей.

В список травмированных игроков миланцев входят:

  • Центральный защитник Джон Стоунз
  • Полузащитник Кертис Джонс
  • Нападающий и капитан команды Лаутаро Мартинес

Все они также не смогут помочь своей команде в поединке против "Шахтера". Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 состоится в Милане уже 21 октября.

Ранее мы рассказали, как украинцы сыграли во 2-м туре Лиги Европы.

Теги: Футбол Шахтер
Главные матчи
Ла Лига 16 октября 22:00
Депортиво - : - Леванте
Бундеслига 16 октября 21:45
Айнтрахт - : - Кельн
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Сокол" уничтожил чемпиона Испании на старте Континентального кубка (видео) "Сокол" уничтожил чемпиона Испании на старте Континентального кубка (видео) Рекордная дисквалификация в теннисе: бывшего чемпиона Европы устранили на четверть века Рекордная дисквалификация в теннисе: бывшего чемпиона Европы устранили на четверть века Замена Костюку: конкурент Ярмоленко готов возглавить "Динамо" Замена Костюку: конкурент Ярмоленко готов возглавить "Динамо"
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор