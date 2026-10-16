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Футбол 16 жовтня 2026 · 21:05

Ще одна втрата до матчу з "Шахтарем": "Інтер" залишився без чемпіона світу напередодні битви в ЛЧ

Ключовий захисник команди вибув із обойми через травму стегна
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ще одна втрата до матчу з "Шахтарем": "Інтер" залишився без чемпіона світу напередодні битви в ЛЧ
Бенжамен Павар (фото: ФК "Інтер")
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Італійський "Інтер" зазнав чергового відчутного кадрового удару напередодні поєдинку третього туру основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря". Міланці втратили провідного центрбека.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт міланського клубу.

Серйозна травма та терміни відновлення

Французький центральний оборонець "нерадзуррі" Бенжамен Павар травмувався під час тренувального процесу. Ранкове медичне обстеження 16 жовтня в клініці Humanitas виявило у 30-річного футболіста розтягнення приводного м'яза правого стегна.

За інформацією італійських ЗМІ, на повне відновлення та реабілітацію чемпіону світу-2018 у складі збірної Франції знадобиться близько трьох тижнів. Це означає, що Павар гарантовано пропустить майбутнє протистояння з "гірниками", яке заплановане на середу, 21 жовтня.

Хто у лазареті "Інтера"

Травма Павара стала вже не першою серйозною проблемою для тренерського штабу чемпіона Італії перед єврокубковою дуеллю з "Шахтарем". "Інтер" зіткнувся з цілою хвилею пошкоджень серед провідних виконавців.

До списку травмованих гравців міланців входять:

  • Центральний захисник Джон Стоунз
  • Півзахисник Кертіс Джонс
  • Нападник та капітан команди Лаутаро Мартінес

Усі вони також не зможуть допомогти своїй команді в поєдинку проти "Шахтаря". Матч третього туру загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27 відбудеться в Мілані вже 21 жовтня.

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Теги: Футбол Шахтар
Головні матчі
Ла Ліга 16 жовтня 22:00
Депортіво - : - Леванте
Бундесліга 16 жовтня 21:45
Айнтрахт - : - Кельн
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