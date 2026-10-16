Два скасовані голи, розгром і драматична розв'язка: як українці зіграли у Лізі Європи (відео)

Українські футболісти опинилися в центрі уваги в другому турі основного етапу Ліги Європи. Одні допомогли своїм командам здобути важливі перемоги, інші пережили прикрі епізоди зі скасованими голами.

Скасовані голи Тутєрова та Яремчука

Одразу двоє українських футболістів могли відзначитися забитими м'ячами в матчах Ліги Європи, але їхні голи не зарахували після перегляду епізодів.

Вінгер Тимур Тутєров уперше вийшов у стартовому складі "Сандерленда" в єврокубках. Українець провів на полі всі 90 хвилин зустрічі з португальським "Торреенсе" та в першому таймі вразив ворота суперника. Однак після втручання ВАР гол скасували через офсайд. Попри це, англійська команда перемогла з рахунком 2:1.

Схожа історія сталася з нападником "Олімпіакоса" Романом Яремчуком. Українець розпочав матч проти французького "Марселя" в основі та забив наприкінці першого тайму, зігравши на добиванні. Проте взяття воріт також не зарахували через офсайд в одній із фаз атаки.

Яремчук залишив поле на 67-й хвилині. За цей час він виконав 14 точних передач, здійснив 46 дотиків до м'яча та виграв сім єдиноборств. Попри скасований гол українця, "Олімпіакос" усе ж здобув перемогу – 1:0.

Трубін і Судаков розгромили "Селтік"

У другому матчі Ліги Європи поспіль у стартовому складі "Бенфіки" одночасно вийшли українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Португальський клуб упевнено обіграв шотландський "Селтік" – 4:1.

Трубін провів на полі весь матч і виконав п'ять сейвів. Воротар зберігав свої ворота недоторканними до 63-ї хвилини, коли нападник суперника Каміло Дуран скоротив відставання.

Судаков відіграв до 64-ї хвилини. Український півзахисник завдав двох ударів по воротах, віддав п'ять ключових передач і виконав 89% точних пасів – 33 із 37-ми. На 48-й хвилині він також мав нагоду забити, але його удар із близької відстані заблокував захисник.

Завдяки другій перемозі поспіль "Бенфіка" набрала в основному раунді ЛЄ шість балів та піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Вище перебуває лише "Байєр", який після двох турів ще не пропускав голів.

Сікан не врятував "Андерлехт"

Єдиним українцем, який цього вечора вийшов на заміну, став нападник Данило Сікан. Він з'явився на полі у складі бельгійського "Андерлехта" на 77-й хвилині матчу проти загребського "Динамо".

Однак допомогти команді уникнути поразки українець не зміг. На 90+4-й хвилині бельгійці пропустили з пенальті та поступилися з рахунком 0:1.