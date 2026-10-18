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Футбол 18 жовтня 2026 · 11:46

Туран не ризикне дивувати "Інтер": тренер "Шахтаря" зробив несподівану заяву перед матчем ЛЧ

Наставник "гірників" розповів про головну небезпеку для своєї команди
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Туран не ризикне дивувати "Інтер": тренер "Шахтаря" зробив несподівану заяву перед матчем ЛЧ
Арда Туран (фото: ФК "Шахтар")
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Головний тренер донецького 'Шахтаря' Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього протистояння 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти міланського 'Інтера'. Наставник відверто оцінив рівень суперника та розповів про головні ризики для своєї команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт чемпіонів України.

Туран оцінив силу "Інтера"

Арда Туран наголосив, що "Інтер" є одним із найсильніших клубів Європи. За словами тренера, спроби несподівано здивувати італійців можуть обернутися проблемами для самих "гірників".

"Насправді, якщо ми спробуємо здивувати "Інтер", то він дуже неприємно здивує нас. Безумовно, ми традиційно враховуватимемо сильні та слабкі сторони майбутнього суперника", - зазначив наставник "Шахтаря".

Тренер пояснив, що повноцінний аналіз міланців ще попереду. До завершення попереднього матчу всі думки команди були зосереджені на протистоянні з "Колосом" в УПЛ.

Філософія "Шахтаря" перед матчем ЛЧ

За словами Турана, після завершення попередньої зустрічі команда перемикатиметься на підготовку до єврокубкового поєдинку. Тоді тренерський штаб детальніше вивчить суперника та визначить, як використати його слабкі сторони й нейтралізувати сильні.

"Адже "Інтер" – це одна з найсильніших команд європейського футболу, суперник неймовірного рівня та масштабу, і ми це усвідомлюємо. Утім, як я вже наголошував, ми хочемо сповідувати нашу філософію, не відступати і не припиняти бути "Шахтарем", - підкреслив Туран.

Матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів "Інтер" – "Шахтар" відбудеться в середу, 21 жовтня, у Мілані. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що "Інтер" залишився без чемпіона світу напередодні битви з "Шахтарем" у ЛЧ.

Теги: Шахтар
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