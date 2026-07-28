"Это пойдет на пользу украинскому футболу": Григорчук высказался о реформе в УПЛ

С сезона 2026/2027 в украинском футболе возвращается чемпионат молодежных команд U-21. Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук высказался в поддержку этого решения и аргументировал свою позицию.

Почему чемпионат U-21 важен для УПЛ

Роман Григорчук привел несколько аргументов о необходимости возвращения такого турнира. По его словам, это добавит игровую практику игрокам, которые не получают достаточно времени в составе первой команды.

"Во-первых, ты можешь сыграть основных игроков, которые были не задействованы в матче первой команды. Во-вторых, с этими ребятами в таком смешанном составе могут играть и молодые ребята. Ну и третье, U-21 это для тех ребят, которые уже по возрасту не могут играть за U-19, но за своим Григорчук.

По мнению специалиста, возобновление турнира молодежных команд поможет молодым футболистам лучше адаптироваться к взрослому футболу.

"Этот турнир будет очень полезен именно для этих ребят, переросших по возрасту U-19. Кто-то из футболистов развивается немного с опозданием, и так будет большая гарантия, что футболисты будут иметь шанс перейти к взрослому футболу безболезненно", - отметил главный тренер "Черноморца".

"Черноморец" вернулся в УПЛ

В прошлом сезоне одесский клуб провел в Первой лиге. По итогам сезона "моряки" заняли второе место и напрямую повысились в классе. Таким образом, "Черноморец" вернулся в Украинскую Премьер-лигу после годовой паузы.

В первом туре нового чемпионата одесский клуб будет принимать житомирское "Полесье". Этот матч состоится в Одессе в воскресенье, 2 августа. Начало в 13.00.