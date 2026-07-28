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Футбол 28 липня 2026 · 19:18

"Це піде на користь українському футболу": Григорчук висловився про реформу в УПЛ

Головний тренер "Чорноморця" підтримує зміни в українському футболі
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Це піде на користь українському футболу": Григорчук висловився про реформу в УПЛ
Роман Григорчук (фото: ФК "Чорноморець")

З сезону 2026/2027 в українському футболі повертається чемпіонат молодіжних команд U-21. Головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук висловився на підтримку цього рішення та аргументував свою поозицію.

Про це тренер заявив в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Чому чемпіонат U-21 важливий для УПЛ

Роман Григорчук навів кілька аргументів щодо необхідності повернення такого турніру. За його словами, це додасть ігрової практики гравцям, які не отримують достатньо часу у складі першої команди.

"По-перше, ти можеш заграти основних гравців, які були не задіяні у матчі першої команди. По-друге, з цими хлопцями в такому змішаному складі можуть грати і молоді хлопці. Ну і третє, U-21 це для тих хлопців, які вже по віку не можуть грати за U-19, але за своїм рівнем ще не готові грати за першу команду", – відзначив Григорчук.

На думку фахівця, відновлення турніру молодіжних команд допоможе молодим футболістам краще адаптуватися до дорослого футболу.

"Цей турнір буде дуже корисним саме для цих хлопців, які переросли за віком U-19. Хтось із футболістів розвивається трошки із запізненням, і так буде більша гарантія, що футболісти матимуть шанс перейти до дорослого футболу безболісно", – заазначив головний тренер "Чорноморця".

"Чорноморець" повернувся в УПЛ

Минулий сезон одеський клуб провів у Першій лізі. За підсумками сезону "моряки" посіли друге місце і напряму підвищилися в класі. Таким чином, "Чорноморець" повернувся до Української Прем'єр-ліги після річної паузи.

У першому турі нового чемпіонату одеський клуб прийматиме житомирське "Полісся". Цей матч відбудеться в Одесі у неділю, 2 серпня. Початок о 13:00.

Раніше Роман Григорчук висловився щодо ліміту на легіонерів в УПЛ.

Теги: Футбол Черноморец
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Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
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ПАОК - : - Динамо
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Гент - : - ЛНЗ
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