rbc.ua
UA | RU
Вторник, 20 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Надо было оставаться": Саленко откровенно назвал главную ошибку в своей карьере
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 октября 2026 · 12:39

"Надо было оставаться": Саленко откровенно назвал главную ошибку в своей карьере

Лучший бомбардир ЧМ-1994 рассказал о решении, которое хотел бы изменить
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Надо было оставаться": Саленко откровенно назвал главную ошибку в своей карьере
Олег Саленко в составе "Валенсии" (фото из архива)

Бывший нападающий киевского "Динамо" и лучший бомбардир чемпионата мира 1994 Олег Саленко признался, что мог продолжить карьеру в "Валенсии", однако в свое время выбрал другой вариант. С расстояния лет футболист считает, что это решение было ошибочным.

Об этом Олег Саленко рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Саленко в "Валенсии"

Саленко назвал "Валенсию" клубом, в котором чувствовал себя наиболее комфортно за границей. Бывшему нападающему нравились город, атмосфера и жизнь в Испании. Он даже купил там дом и успел привыкнуть к местной среде.

Некоторое время у футболиста возникали разногласия с главным тренером, однако впоследствии им удалось уладить ситуацию. Несмотря на налаженные отношения, позже у форварда начались проблемы со здоровьем, которые повлияли на его дальнейшую карьеру.

Неудачный переход в "Рейнджерс"

Позже украинец перебрался в шотландский "Рейнджерс", где выступал вместе с известными футболистами, в частности Брайаном Лаудрупом, Полом Гаскойном и Элли Маккойстом.

Однако после жизни в Испании Шотландия оказалась для него менее комфортной. Сейчас Саленко считает, что тогда мог принять другое решение.

"Наверное, не стоило тогда рубить с плеча, а нужно было остаться в "Валенсии". Я уже привык к Испании, жил там, купил дом. Когда в клубе сменился тренер, появилась возможность продолжить выступления. Он хотел, чтобы я остался, и мы могли договориться. Но к тому времени я уже подписал контракт с "Рейнджерс", — рассказал футболист.

Саленко добавил, что после переезда в Шотландию понял, насколько ему не хватает привычной испанской среды. Поэтому, если бы он мог вернуться в прошлое, то, скорее всего, остался бы в "Валенсии".

В то же время карьеру нападающего впоследствии серьезно осложнили травмы, которые помешали ему вернуться на прежний уровень.

Читайте также воспоминания Олега Саленко о безумной ночи его рекорда на ЧМ-1994.

Теги: Футбол Динамо Чемпионат Испании Валенсия
Главные матчи
Лига чемпионов 20 октября 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Ливерпуль - : - Вильярреал
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Штуттгарт - : - Атлетико
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ "Интер" – "Шахтер": матч ЛЧ доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо" "Интер" – "Шахтер": матч ЛЧ доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо"
Мнения
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина