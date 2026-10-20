"Надо было оставаться": Саленко откровенно назвал главную ошибку в своей карьере

Бывший нападающий киевского "Динамо" и лучший бомбардир чемпионата мира 1994 Олег Саленко признался, что мог продолжить карьеру в "Валенсии", однако в свое время выбрал другой вариант. С расстояния лет футболист считает, что это решение было ошибочным.

Саленко в "Валенсии"

Саленко назвал "Валенсию" клубом, в котором чувствовал себя наиболее комфортно за границей. Бывшему нападающему нравились город, атмосфера и жизнь в Испании. Он даже купил там дом и успел привыкнуть к местной среде.

Некоторое время у футболиста возникали разногласия с главным тренером, однако впоследствии им удалось уладить ситуацию. Несмотря на налаженные отношения, позже у форварда начались проблемы со здоровьем, которые повлияли на его дальнейшую карьеру.

Неудачный переход в "Рейнджерс"

Позже украинец перебрался в шотландский "Рейнджерс", где выступал вместе с известными футболистами, в частности Брайаном Лаудрупом, Полом Гаскойном и Элли Маккойстом.

Однако после жизни в Испании Шотландия оказалась для него менее комфортной. Сейчас Саленко считает, что тогда мог принять другое решение.

"Наверное, не стоило тогда рубить с плеча, а нужно было остаться в "Валенсии". Я уже привык к Испании, жил там, купил дом. Когда в клубе сменился тренер, появилась возможность продолжить выступления. Он хотел, чтобы я остался, и мы могли договориться. Но к тому времени я уже подписал контракт с "Рейнджерс", — рассказал футболист.

Саленко добавил, что после переезда в Шотландию понял, насколько ему не хватает привычной испанской среды. Поэтому, если бы он мог вернуться в прошлое, то, скорее всего, остался бы в "Валенсии".

В то же время карьеру нападающего впоследствии серьезно осложнили травмы, которые помешали ему вернуться на прежний уровень.